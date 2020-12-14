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أمريكا تسجل 213305 إصابات جديدة بكورونا و2283 حالة وفاة

الفيروس أصاب 9924 هولنديًا في الـ 24 ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 213,305 إصابات مؤكدة، و2,283 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتفصيلاً، أوضحت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 15,932,116 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 296,818 حالة وفاة.

وسجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 29 حالة وفاة و9924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10048 حالة وفاة و613819 إصابةً.

فيروس كورونا الجديد

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أمريكا تسجل 213305 إصابات جديدة بكورونا و2283 حالة وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 213,305 إصابات مؤكدة، و2,283 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتفصيلاً، أوضحت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 15,932,116 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 296,818 حالة وفاة.

وسجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 29 حالة وفاة و9924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10048 حالة وفاة و613819 إصابةً.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
12:00 AM

أمريكا تسجل 213305 إصابات جديدة بكورونا و2283 حالة وفاة

الفيروس أصاب 9924 هولنديًا في الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 213,305 إصابات مؤكدة، و2,283 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتفصيلاً، أوضحت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 15,932,116 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 296,818 حالة وفاة.

وسجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 29 حالة وفاة و9924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10048 حالة وفاة و613819 إصابةً.

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