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مسيرة العودة .. الطفل عويضة يرفع عدد الشهداء في غزة إلى 44

أُصيب برصاصة في رأسه أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي

استُشهد، اليوم السبت، طفلٌ فلسطيني متأثراً بجراحٍ أُصيب بها أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية في خان يونس - جنوبي قطاع غزة، استشهاد الطفل عزام هلال عويضة؛ متأثراً بجروح خطيرة أُصيب بها من جرّاء اصابته برصاص الاحتلال شرق المدينة أمس.

تجدر الاشارة إلى أن الطفل عويضة أصيب برصاصة في رأسه أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة السلمية على مقربة من السياج الفاصل شرق بلدة خزاعة - شرقي خان يونس، ونُقل على أثرها إلى المستشفى الأوروبي، وحالته خطيرة جداً وأعلن استشهاده صباح اليوم.

وباستشهاد الطفل عويضة؛ ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرة العودة في الثلاثين من مارس الماضي، إلى 44 شهيداً.

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مسيرة العودة .. الطفل عويضة يرفع عدد الشهداء في غزة إلى 44
سبق

استُشهد، اليوم السبت، طفلٌ فلسطيني متأثراً بجراحٍ أُصيب بها أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية في خان يونس - جنوبي قطاع غزة، استشهاد الطفل عزام هلال عويضة؛ متأثراً بجروح خطيرة أُصيب بها من جرّاء اصابته برصاص الاحتلال شرق المدينة أمس.

تجدر الاشارة إلى أن الطفل عويضة أصيب برصاصة في رأسه أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة السلمية على مقربة من السياج الفاصل شرق بلدة خزاعة - شرقي خان يونس، ونُقل على أثرها إلى المستشفى الأوروبي، وحالته خطيرة جداً وأعلن استشهاده صباح اليوم.

وباستشهاد الطفل عويضة؛ ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرة العودة في الثلاثين من مارس الماضي، إلى 44 شهيداً.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
10:54 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
01:59 AM

مسيرة العودة .. الطفل عويضة يرفع عدد الشهداء في غزة إلى 44

أُصيب برصاصة في رأسه أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - غزة
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12,857

استُشهد، اليوم السبت، طفلٌ فلسطيني متأثراً بجراحٍ أُصيب بها أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية في خان يونس - جنوبي قطاع غزة، استشهاد الطفل عزام هلال عويضة؛ متأثراً بجروح خطيرة أُصيب بها من جرّاء اصابته برصاص الاحتلال شرق المدينة أمس.

تجدر الاشارة إلى أن الطفل عويضة أصيب برصاصة في رأسه أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة السلمية على مقربة من السياج الفاصل شرق بلدة خزاعة - شرقي خان يونس، ونُقل على أثرها إلى المستشفى الأوروبي، وحالته خطيرة جداً وأعلن استشهاده صباح اليوم.

وباستشهاد الطفل عويضة؛ ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرة العودة في الثلاثين من مارس الماضي، إلى 44 شهيداً.

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