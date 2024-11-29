النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفجّر المظاهرات في لبنان احتجاجاً على استمرار الانهيار الاقتصادي

مواطنون غاضبون أغلقوا الطرق في وسط بيروت ومدن أخرى

وسط استمرار هبوط الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية جديدة، تظاهر لبنانيون في عدة مناطق من البلاد، اليوم (الإثنين)، احتجاجاً على استمرار الانهيار الاقتصادي.

وأغلق المحتجون الغاضبون الطرق بإطارات مشتعلة في وسط بيروت وطرابلس في شمال لبنان ومدينة صيدا بالجنوب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتراجعت الليرة اللبنانية إلى أكثر من 25 ألفاً مقابل الدولار الأسبوع الماضي، بعدما كان سعر صرف العملة 1500 ليرة للدولار عام 2019.

ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تفجرت في عام 2019 أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقر وانخفضت العملة المحلية بأكثر من 90 في المئة.

ولم يطرأ أي تقدم يذكر منذ تعيين حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في سبتمبر، بعد ما يربو على عام من الجمود السياسي، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة، وتشهد حكومة "ميقاتي" حالة من الجمود منذ أن اندلع خلاف بشأن المحقق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 12 أكتوبر.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تفجّر المظاهرات في لبنان احتجاجاً على استمرار الانهيار الاقتصادي
سبق

وسط استمرار هبوط الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية جديدة، تظاهر لبنانيون في عدة مناطق من البلاد، اليوم (الإثنين)، احتجاجاً على استمرار الانهيار الاقتصادي.

وأغلق المحتجون الغاضبون الطرق بإطارات مشتعلة في وسط بيروت وطرابلس في شمال لبنان ومدينة صيدا بالجنوب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتراجعت الليرة اللبنانية إلى أكثر من 25 ألفاً مقابل الدولار الأسبوع الماضي، بعدما كان سعر صرف العملة 1500 ليرة للدولار عام 2019.

ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تفجرت في عام 2019 أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقر وانخفضت العملة المحلية بأكثر من 90 في المئة.

ولم يطرأ أي تقدم يذكر منذ تعيين حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في سبتمبر، بعد ما يربو على عام من الجمود السياسي، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة، وتشهد حكومة "ميقاتي" حالة من الجمود منذ أن اندلع خلاف بشأن المحقق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 12 أكتوبر.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
07:34 PM

تفجّر المظاهرات في لبنان احتجاجاً على استمرار الانهيار الاقتصادي

مواطنون غاضبون أغلقوا الطرق في وسط بيروت ومدن أخرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
859

وسط استمرار هبوط الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية جديدة، تظاهر لبنانيون في عدة مناطق من البلاد، اليوم (الإثنين)، احتجاجاً على استمرار الانهيار الاقتصادي.

وأغلق المحتجون الغاضبون الطرق بإطارات مشتعلة في وسط بيروت وطرابلس في شمال لبنان ومدينة صيدا بالجنوب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتراجعت الليرة اللبنانية إلى أكثر من 25 ألفاً مقابل الدولار الأسبوع الماضي، بعدما كان سعر صرف العملة 1500 ليرة للدولار عام 2019.

ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تفجرت في عام 2019 أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقر وانخفضت العملة المحلية بأكثر من 90 في المئة.

ولم يطرأ أي تقدم يذكر منذ تعيين حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في سبتمبر، بعد ما يربو على عام من الجمود السياسي، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة، وتشهد حكومة "ميقاتي" حالة من الجمود منذ أن اندلع خلاف بشأن المحقق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 12 أكتوبر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,953
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,422
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,257
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,304

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة