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أهالي "الشقيق" يناشدون المسؤولين بتجهيز وفتح "مسلخ البلدية"

قالوا إنهم يعانون حالياً في البحث عن مواقع مرخصة للذبح

ناشد أهالي مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان، الجهات المسؤولة، بتجهيز وفتح المسلخ التابع للبلدية؛ نظراً لمعاناتهم الحالية في بحثهم عن مواقع مرخصة للذبح.

وقال الأهالي إن المسلخ من الضروريات للمركز، وعدم وجوده حالياً سبب لهم معاناة مع البحث عن مسلخ مناسب في محافظات أو مواقع أخرى.

جازان مركز الشقيق محافظة الدرب مسلخ البلدية أمانة جازان الشقيق الدرب منطقة جازان

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أهالي "الشقيق" يناشدون المسؤولين بتجهيز وفتح "مسلخ البلدية"
سبق

ناشد أهالي مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان، الجهات المسؤولة، بتجهيز وفتح المسلخ التابع للبلدية؛ نظراً لمعاناتهم الحالية في بحثهم عن مواقع مرخصة للذبح.

وقال الأهالي إن المسلخ من الضروريات للمركز، وعدم وجوده حالياً سبب لهم معاناة مع البحث عن مسلخ مناسب في محافظات أو مواقع أخرى.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
11:39 PM

أهالي "الشقيق" يناشدون المسؤولين بتجهيز وفتح "مسلخ البلدية"

قالوا إنهم يعانون حالياً في البحث عن مواقع مرخصة للذبح

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محمد المواسي - جازان
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ناشد أهالي مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان، الجهات المسؤولة، بتجهيز وفتح المسلخ التابع للبلدية؛ نظراً لمعاناتهم الحالية في بحثهم عن مواقع مرخصة للذبح.

وقال الأهالي إن المسلخ من الضروريات للمركز، وعدم وجوده حالياً سبب لهم معاناة مع البحث عن مسلخ مناسب في محافظات أو مواقع أخرى.

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