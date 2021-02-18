ناشد أهالي مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان، الجهات المسؤولة، بتجهيز وفتح المسلخ التابع للبلدية؛ نظراً لمعاناتهم الحالية في بحثهم عن مواقع مرخصة للذبح. وقال الأهالي إن المسلخ من الضروريات للمركز، وعدم وجوده حالياً سبب لهم معاناة مع البحث عن مسلخ مناسب في محافظات أو مواقع أخرى.

أهالي "الشقيق" يناشدون المسؤولين بتجهيز وفتح "مسلخ البلدية" محمد المواسي سبق 2021-02-18 ناشد أهالي مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان، الجهات المسؤولة، بتجهيز وفتح المسلخ التابع للبلدية؛ نظراً لمعاناتهم الحالية في بحثهم عن مواقع مرخصة للذبح.



وقال الأهالي إن المسلخ من الضروريات للمركز، وعدم وجوده حالياً سبب لهم معاناة مع البحث عن مسلخ مناسب في محافظات أو مواقع أخرى.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442 11:39 PM

أهالي "الشقيق" يناشدون المسؤولين بتجهيز وفتح "مسلخ البلدية" قالوا إنهم يعانون حالياً في البحث عن مواقع مرخصة للذبح





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ناشد أهالي مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان، الجهات المسؤولة، بتجهيز وفتح المسلخ التابع للبلدية؛ نظراً لمعاناتهم الحالية في بحثهم عن مواقع مرخصة للذبح.



وقال الأهالي إن المسلخ من الضروريات للمركز، وعدم وجوده حالياً سبب لهم معاناة مع البحث عن مسلخ مناسب في محافظات أو مواقع أخرى.