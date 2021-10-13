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"التجارة": غرامة 300 ألف ريال والسجن لمدة سنة والتشهير لمواطن ومقيم أدينا بحيازة وبيع قطع غيار مقلدة ومغشوشة

‬شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في بيع قطع غيار السيارات بمدينة الدمام بعد صدور حكم قضائي بإدانة المواطن صاحب المنشأة ومسؤول المشتريات من جنسية سورية بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية لحيازة وعرض وبيع نحو 10 آلاف قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة تضمنت فلاتر وزيوت محركات.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية 300 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر للمواطن صاحب المنشأة وستة أشهر مماثلة للمقيم، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة": غرامة 300 ألف ريال والسجن لمدة سنة والتشهير لمواطن ومقيم أدينا بحيازة وبيع قطع غيار مقلدة ومغشوشة
سبق

‬شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في بيع قطع غيار السيارات بمدينة الدمام بعد صدور حكم قضائي بإدانة المواطن صاحب المنشأة ومسؤول المشتريات من جنسية سورية بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية لحيازة وعرض وبيع نحو 10 آلاف قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة تضمنت فلاتر وزيوت محركات.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية 300 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر للمواطن صاحب المنشأة وستة أشهر مماثلة للمقيم، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
09:27 PM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
07:39 AM

"التجارة": غرامة 300 ألف ريال والسجن لمدة سنة والتشهير لمواطن ومقيم أدينا بحيازة وبيع قطع غيار مقلدة ومغشوشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
18,513

‬شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في بيع قطع غيار السيارات بمدينة الدمام بعد صدور حكم قضائي بإدانة المواطن صاحب المنشأة ومسؤول المشتريات من جنسية سورية بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية لحيازة وعرض وبيع نحو 10 آلاف قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة تضمنت فلاتر وزيوت محركات.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية 300 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر للمواطن صاحب المنشأة وستة أشهر مماثلة للمقيم، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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