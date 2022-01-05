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"الصحة": تسجيل 3045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 424 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 3045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 424 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 565482 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 424 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 543553 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8886 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 109 حالة.

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"الصحة": تسجيل 3045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 424 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 565482 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 424 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 543553 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8886 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 109 حالة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
12:03 PM

"الصحة": تسجيل 3045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 424 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
22
16,512

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 565482 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 424 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 543553 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8886 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 109 حالة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,239
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,249
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38 مليار ..

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14,692
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