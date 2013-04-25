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أمانة القصيم تنفذ 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة

لتوعية المتنزهين بالبروتوكولات وتطبيق احترازات منع تفشي "كورونا"

نفذت أمانة منطقة القصيم عبر فريقها الرقابي والفريق التطوعي 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشاة بمنطقة القصيم، وذلك خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة التجمع الصحي بمنطقة القصيم والجهات الأمنية.

وتهدف تلك الجولات إلى متابعة تطبيق التباعد الاجتماعي بين المتنزهين ورواد مضامير المشاة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتوعوية المتنزهين بالبروتوكولات والتعليمات للمحافظة على الصحة العامة.

كما تهدف الجولات الرقابية إلى متابعة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة المواد الغذائية والاشتراطات الصحية.

أمانة القصيم فيروس كورونا الجديد القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة القصيم تنفذ 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة
سبق

نفذت أمانة منطقة القصيم عبر فريقها الرقابي والفريق التطوعي 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشاة بمنطقة القصيم، وذلك خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة التجمع الصحي بمنطقة القصيم والجهات الأمنية.

وتهدف تلك الجولات إلى متابعة تطبيق التباعد الاجتماعي بين المتنزهين ورواد مضامير المشاة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتوعوية المتنزهين بالبروتوكولات والتعليمات للمحافظة على الصحة العامة.

كما تهدف الجولات الرقابية إلى متابعة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة المواد الغذائية والاشتراطات الصحية.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
11:30 PM

أمانة القصيم تنفذ 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة

لتوعية المتنزهين بالبروتوكولات وتطبيق احترازات منع تفشي "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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نفذت أمانة منطقة القصيم عبر فريقها الرقابي والفريق التطوعي 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشاة بمنطقة القصيم، وذلك خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة التجمع الصحي بمنطقة القصيم والجهات الأمنية.

وتهدف تلك الجولات إلى متابعة تطبيق التباعد الاجتماعي بين المتنزهين ورواد مضامير المشاة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتوعوية المتنزهين بالبروتوكولات والتعليمات للمحافظة على الصحة العامة.

كما تهدف الجولات الرقابية إلى متابعة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة المواد الغذائية والاشتراطات الصحية.

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