النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أن فقدا وظيفتهما بسبب كورونا.. زوجان يحولان موهبتهما في إعداد الوجبات إلى مشروع خاص

يطمحان لأن يصبح علامة تجارية سعودية

فقد زوجان وظيفتهما بسبب كورونا لكنهما لم يستكينا ويستسلما لليأس والإحباط، حيث حولا موهبتهما في إعداد الوجبات السريعة إلى مشروع خاص بدل الوظيفة، معبرين عن طموحهما بأن يتحول إلى علامة تجارية سعودية يتحدث عنها الجميع.

وفي تقرير عنهما في برنامج mbc في أسبوع وصف الزوج أبو محمد زوجته بأن لديها حب الغامرة والإقدام والاندفاع الإيجابي.

وقالت "أم محمد": "توظفت في الموارد البشرية وانفصلنا بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا فأحببت أن أطور المهارة التي أمتلكها وهي خبرة في الطبخ، وأتميز بالخلطات والصوصات وأشياء أخرى مميزة، فقلت لماذا لا أمارس هذه المهنة وأستغلها في ظروفي الصعبة التي أعيشها".

وأضافت: "أحببنا أن نفتح مشروعاً صغيراً بداية فود ترك أجرب نفسي فيه، فشعرت بتفاعل الناس ومحبتهم للوجبات السريعة التي نقدمها"، مشيدة بدعم زوجها ووقوفه إلى جانبها ودعاء والدتها لها.

وتابعت: "نحن نستطيع أن نكون قدوة للفتيات في البحث وإيجاد فرص العمل، ومثال لكل زوجين بالتعاون والثقة فيما بينهما لصنع النجاح".

وفي حين تتباهى جواهر بسرعتها ومهارتها بإعداد وجباتها بنكهات وألوان مختلفة يتلذذ بها جميع من يتذوقها، تعتبر الزبائن الذين يأتون إليهم كأنهم أهل وفي نفس الوقت هم يبادلونهم المحبة والثقة في جودة الطعام والوجبات التي تقدم لهم، حيث أشاد عدد من الزبائن بنظافة وجودة الوجبات التي يجدونها في مطعم الزوجين مع دعهم وتشجيعهم لعمل الشباب السعوديين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد أن فقدا وظيفتهما بسبب كورونا.. زوجان يحولان موهبتهما في إعداد الوجبات إلى مشروع خاص
سبق

فقد زوجان وظيفتهما بسبب كورونا لكنهما لم يستكينا ويستسلما لليأس والإحباط، حيث حولا موهبتهما في إعداد الوجبات السريعة إلى مشروع خاص بدل الوظيفة، معبرين عن طموحهما بأن يتحول إلى علامة تجارية سعودية يتحدث عنها الجميع.

وفي تقرير عنهما في برنامج mbc في أسبوع وصف الزوج أبو محمد زوجته بأن لديها حب الغامرة والإقدام والاندفاع الإيجابي.

وقالت "أم محمد": "توظفت في الموارد البشرية وانفصلنا بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا فأحببت أن أطور المهارة التي أمتلكها وهي خبرة في الطبخ، وأتميز بالخلطات والصوصات وأشياء أخرى مميزة، فقلت لماذا لا أمارس هذه المهنة وأستغلها في ظروفي الصعبة التي أعيشها".

وأضافت: "أحببنا أن نفتح مشروعاً صغيراً بداية فود ترك أجرب نفسي فيه، فشعرت بتفاعل الناس ومحبتهم للوجبات السريعة التي نقدمها"، مشيدة بدعم زوجها ووقوفه إلى جانبها ودعاء والدتها لها.

وتابعت: "نحن نستطيع أن نكون قدوة للفتيات في البحث وإيجاد فرص العمل، ومثال لكل زوجين بالتعاون والثقة فيما بينهما لصنع النجاح".

وفي حين تتباهى جواهر بسرعتها ومهارتها بإعداد وجباتها بنكهات وألوان مختلفة يتلذذ بها جميع من يتذوقها، تعتبر الزبائن الذين يأتون إليهم كأنهم أهل وفي نفس الوقت هم يبادلونهم المحبة والثقة في جودة الطعام والوجبات التي تقدم لهم، حيث أشاد عدد من الزبائن بنظافة وجودة الوجبات التي يجدونها في مطعم الزوجين مع دعهم وتشجيعهم لعمل الشباب السعوديين.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
06:27 PM

بعد أن فقدا وظيفتهما بسبب كورونا.. زوجان يحولان موهبتهما في إعداد الوجبات إلى مشروع خاص

يطمحان لأن يصبح علامة تجارية سعودية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
16
10,491

فقد زوجان وظيفتهما بسبب كورونا لكنهما لم يستكينا ويستسلما لليأس والإحباط، حيث حولا موهبتهما في إعداد الوجبات السريعة إلى مشروع خاص بدل الوظيفة، معبرين عن طموحهما بأن يتحول إلى علامة تجارية سعودية يتحدث عنها الجميع.

وفي تقرير عنهما في برنامج mbc في أسبوع وصف الزوج أبو محمد زوجته بأن لديها حب الغامرة والإقدام والاندفاع الإيجابي.

وقالت "أم محمد": "توظفت في الموارد البشرية وانفصلنا بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا فأحببت أن أطور المهارة التي أمتلكها وهي خبرة في الطبخ، وأتميز بالخلطات والصوصات وأشياء أخرى مميزة، فقلت لماذا لا أمارس هذه المهنة وأستغلها في ظروفي الصعبة التي أعيشها".

وأضافت: "أحببنا أن نفتح مشروعاً صغيراً بداية فود ترك أجرب نفسي فيه، فشعرت بتفاعل الناس ومحبتهم للوجبات السريعة التي نقدمها"، مشيدة بدعم زوجها ووقوفه إلى جانبها ودعاء والدتها لها.

وتابعت: "نحن نستطيع أن نكون قدوة للفتيات في البحث وإيجاد فرص العمل، ومثال لكل زوجين بالتعاون والثقة فيما بينهما لصنع النجاح".

وفي حين تتباهى جواهر بسرعتها ومهارتها بإعداد وجباتها بنكهات وألوان مختلفة يتلذذ بها جميع من يتذوقها، تعتبر الزبائن الذين يأتون إليهم كأنهم أهل وفي نفس الوقت هم يبادلونهم المحبة والثقة في جودة الطعام والوجبات التي تقدم لهم، حيث أشاد عدد من الزبائن بنظافة وجودة الوجبات التي يجدونها في مطعم الزوجين مع دعهم وتشجيعهم لعمل الشباب السعوديين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,073
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,493
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,748
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,459

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة