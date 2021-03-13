وفاة شاب بعد سقوطه من عمارة قيد الإنشاء بالأفلاج

باشرت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، بعد ظهر اليوم السبت، وفاة شاب سقط من عمارة تجارية قيد الإنشاء، بأحد الطرق الرئيسية في المحافظة.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية.
باشرت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، بعد ظهر اليوم السبت، وفاة شاب سقط من عمارة تجارية قيد الإنشاء، بأحد الطرق الرئيسية في المحافظة.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية.
باشرت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، بعد ظهر اليوم السبت، وفاة شاب سقط من عمارة تجارية قيد الإنشاء، بأحد الطرق الرئيسية في المحافظة.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية.
باشرت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، بعد ظهر اليوم السبت، وفاة شاب سقط من عمارة تجارية قيد الإنشاء، بأحد الطرق الرئيسية في المحافظة.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية.