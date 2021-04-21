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"الصحة": تسجيل 1028 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 824 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10095 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال لأكثر من 251 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 21.62 نقطة ليقفل عند مستوى 10095.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 251 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 312 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، ونادك، وسيسكو، وأسمنت الشمالية، وأسمنت الجوف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ينساب، وصادرات، والمصافي، والمتقدمة، والخدمات الأرضية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.31%.

وكانت أسهم شركات أسمنت الجوف، والإنماء، ودار الأركان، وأسمنت الشمالية، ونادك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأسمنت الجوف، ونادك، ووفرة، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم مرتفعاً 415.95 نقطة ليقفل عند مستوى 24.822.01 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 204 آلاف سهم تقاسمتها 768 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10095 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 21.62 نقطة ليقفل عند مستوى 10095.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 251 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 312 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، ونادك، وسيسكو، وأسمنت الشمالية، وأسمنت الجوف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ينساب، وصادرات، والمصافي، والمتقدمة، والخدمات الأرضية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.31%.

وكانت أسهم شركات أسمنت الجوف، والإنماء، ودار الأركان، وأسمنت الشمالية، ونادك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأسمنت الجوف، ونادك، ووفرة، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم مرتفعاً 415.95 نقطة ليقفل عند مستوى 24.822.01 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 204 آلاف سهم تقاسمتها 768 صفقة.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
04:41 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10095 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال لأكثر من 251 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 21.62 نقطة ليقفل عند مستوى 10095.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 251 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 312 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، ونادك، وسيسكو، وأسمنت الشمالية، وأسمنت الجوف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ينساب، وصادرات، والمصافي، والمتقدمة، والخدمات الأرضية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.31%.

وكانت أسهم شركات أسمنت الجوف، والإنماء، ودار الأركان، وأسمنت الشمالية، ونادك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأسمنت الجوف، ونادك، ووفرة، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم مرتفعاً 415.95 نقطة ليقفل عند مستوى 24.822.01 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 204 آلاف سهم تقاسمتها 768 صفقة.

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