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"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية

تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها".. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والعامة

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ومجاني ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.

وأبانت الوزارة، أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنُب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدًا، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السُعال، والحرص على نظافة المكان.

وتسعى وزارة الصحة من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وأوصت المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم #الإنفلونزا_الموسمية، والتوجه إلى أقرب مركز صحي متوافر فيه التطعيم، ولمعرفة أقرب مركز صحي لأخذ التطعيم يرجى الدخول على الرابط: https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/FluCenters.pdf.

يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها".. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
سبق

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ومجاني ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.

وأبانت الوزارة، أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنُب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدًا، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السُعال، والحرص على نظافة المكان.

وتسعى وزارة الصحة من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وأوصت المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم #الإنفلونزا_الموسمية، والتوجه إلى أقرب مركز صحي متوافر فيه التطعيم، ولمعرفة أقرب مركز صحي لأخذ التطعيم يرجى الدخول على الرابط: https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/FluCenters.pdf.

يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
01:36 PM

تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها".. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والعامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ومجاني ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.

وأبانت الوزارة، أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنُب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدًا، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السُعال، والحرص على نظافة المكان.

وتسعى وزارة الصحة من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وأوصت المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم #الإنفلونزا_الموسمية، والتوجه إلى أقرب مركز صحي متوافر فيه التطعيم، ولمعرفة أقرب مركز صحي لأخذ التطعيم يرجى الدخول على الرابط: https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/FluCenters.pdf.

يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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