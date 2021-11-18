المسند: أجواء باردة بامتياز بالعاصمة ولا تلوح في الأفق القريب نهاية لـ #غيث

قال: الرياض تعيش كثافة غيوم وتعدُّداً لموجات المطر وانخفاضاً في درجة الحرارة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبلغ الكتلة الهوائية الباردة ذروتها في العاصمة #الرياض يومَي الخميس والجمعة، وأن تنخفض درجة الحرارة الكبرى لـ20م أو أقل، والصغرى أقل من 10م.

وأضاف: ثم تبدأ بالارتفاع التدريجي من يوم السبت لتعود درجة الحرارة إلى طبيعتها".

وعن حالة غيث الماطرة، قال المسند: حالة #غيث المطرية ـ وهي الحالة الثالثة في هذا الموسم ـ لها بداية (8 نوفمبر) .. حتى الآن ـ ولله الحمد ـ لا يلوح في الأفق القريب لها نهاية، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وتوقع المسند؛ أن تعيش العاصمة #الرياض، يوم غد الثلاثاء، أجواءً شتوية بامتياز، لكثافة الغيوم، وتعدُّد موجات المطر، وانخفاض درجة الحرارة.