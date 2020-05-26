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"السيد" مديراً لإدارة المساجد والدعوة بالقنفذة

صدر قرار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بتكليف الحسن بن نوري السيد مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة.

فيما أعرب "السيد"، عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلاً الله عزوجل التوفيق والإعانة على أداء هذه الأمانة، والمسؤولية العظيمة، راجياً المولى العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به، وأن تكون له عونًا على الطاعة، وبذل مزيد من الجهد في خدمة دينه ومليكه ووطنه .

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"السيد" مديراً لإدارة المساجد والدعوة بالقنفذة
سبق

صدر قرار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بتكليف الحسن بن نوري السيد مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة.

فيما أعرب "السيد"، عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلاً الله عزوجل التوفيق والإعانة على أداء هذه الأمانة، والمسؤولية العظيمة، راجياً المولى العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به، وأن تكون له عونًا على الطاعة، وبذل مزيد من الجهد في خدمة دينه ومليكه ووطنه .

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
06:11 PM

"السيد" مديراً لإدارة المساجد والدعوة بالقنفذة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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صدر قرار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بتكليف الحسن بن نوري السيد مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة.

فيما أعرب "السيد"، عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلاً الله عزوجل التوفيق والإعانة على أداء هذه الأمانة، والمسؤولية العظيمة، راجياً المولى العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به، وأن تكون له عونًا على الطاعة، وبذل مزيد من الجهد في خدمة دينه ومليكه ووطنه .

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