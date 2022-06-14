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الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم

رفعت الحجر بشكل تام عن 19 محافظة

أعلنت الجزائر مساء اليوم أنها قررت تأجيل فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي إلى الشهر المقبل.

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية بأن اجتماع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة كورونا المنعقد في وقت سابق اليوم، خصص لتقييم الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا، وخرج بقرار تأجيل مناقشة احتمالية فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية إلى مطلع الشهر القادم.

وأغلقت الجزائر في 17 مارس الماضي جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة، وعلقت جميع الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر، باستثناء رحلات طائرات شحن البضائع، كما أغلقت الملاحة البحرية والنقل البحري باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع.

من جهة ثانية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عن رفع الحجر كليًا عن 19 محافظة، فيها استقرار في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا, بالمقابل قررت الحكومة تمديد فترة الحجر الجزئي في 29 محافظة أخرى، من بينها الجزائر العاصمة، ليصبح من الثامنة ليلاً إلى الخامسة صباحًا بعدما كان من الخامسة عصرًا إلى السابعة صباحًا.

فيروس كورونا الجديد

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الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم
سبق

أعلنت الجزائر مساء اليوم أنها قررت تأجيل فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي إلى الشهر المقبل.

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية بأن اجتماع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة كورونا المنعقد في وقت سابق اليوم، خصص لتقييم الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا، وخرج بقرار تأجيل مناقشة احتمالية فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية إلى مطلع الشهر القادم.

وأغلقت الجزائر في 17 مارس الماضي جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة، وعلقت جميع الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر، باستثناء رحلات طائرات شحن البضائع، كما أغلقت الملاحة البحرية والنقل البحري باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع.

من جهة ثانية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عن رفع الحجر كليًا عن 19 محافظة، فيها استقرار في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا, بالمقابل قررت الحكومة تمديد فترة الحجر الجزئي في 29 محافظة أخرى، من بينها الجزائر العاصمة، ليصبح من الثامنة ليلاً إلى الخامسة صباحًا بعدما كان من الخامسة عصرًا إلى السابعة صباحًا.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
12:10 AM

الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم

رفعت الحجر بشكل تام عن 19 محافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الجزائر مساء اليوم أنها قررت تأجيل فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي إلى الشهر المقبل.

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية بأن اجتماع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة كورونا المنعقد في وقت سابق اليوم، خصص لتقييم الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا، وخرج بقرار تأجيل مناقشة احتمالية فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية إلى مطلع الشهر القادم.

وأغلقت الجزائر في 17 مارس الماضي جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة، وعلقت جميع الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر، باستثناء رحلات طائرات شحن البضائع، كما أغلقت الملاحة البحرية والنقل البحري باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع.

من جهة ثانية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عن رفع الحجر كليًا عن 19 محافظة، فيها استقرار في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا, بالمقابل قررت الحكومة تمديد فترة الحجر الجزئي في 29 محافظة أخرى، من بينها الجزائر العاصمة، ليصبح من الثامنة ليلاً إلى الخامسة صباحًا بعدما كان من الخامسة عصرًا إلى السابعة صباحًا.

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