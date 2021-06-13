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أمانة جدة تغلق 101 محل تجاري لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية

"الزهراني": تم رصدها خلال جولات مراقبي البلديات

أغلقت أمانة محافظة جدة 101 محل تجاري، ما بين مطاعم وملاحم وبقالات وتموينات، وأنشطة أخرى متنوعة؛ خالفت الأنظمة، ولم تطبِّق الإجراءات الاحترازية مع قرار المنع الجزئي من الـ3 مساء حتى الـ6 صباحًا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحال من قِبل مراقبي البلديات إثر جولات رقابية، نفذتها يومَي الخميس والجمعة على الأنشطة المستثناة، والمراكز التجارية "المولات"، ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ وذلك للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيدها؛ وهو ما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية. وشدَّد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأضاف "الزهراني": "هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن الجولات المتواصلة على مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل كافة لضمان امتثال تلك المنشآت لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لمنع انتشار الفيروس، والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، والأندية الرياضية والصحية".

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أن أمانة محافظة جدة تدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية ملاحظات وشكاوى عبر مركز الاتصال 940.

أمانة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تغلق 101 محل تجاري لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة 101 محل تجاري، ما بين مطاعم وملاحم وبقالات وتموينات، وأنشطة أخرى متنوعة؛ خالفت الأنظمة، ولم تطبِّق الإجراءات الاحترازية مع قرار المنع الجزئي من الـ3 مساء حتى الـ6 صباحًا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحال من قِبل مراقبي البلديات إثر جولات رقابية، نفذتها يومَي الخميس والجمعة على الأنشطة المستثناة، والمراكز التجارية "المولات"، ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ وذلك للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيدها؛ وهو ما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية. وشدَّد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأضاف "الزهراني": "هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن الجولات المتواصلة على مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل كافة لضمان امتثال تلك المنشآت لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لمنع انتشار الفيروس، والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، والأندية الرياضية والصحية".

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أن أمانة محافظة جدة تدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية ملاحظات وشكاوى عبر مركز الاتصال 940.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
11:26 PM

أمانة جدة تغلق 101 محل تجاري لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية

"الزهراني": تم رصدها خلال جولات مراقبي البلديات

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عبدالله الراجحي - جدة
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أغلقت أمانة محافظة جدة 101 محل تجاري، ما بين مطاعم وملاحم وبقالات وتموينات، وأنشطة أخرى متنوعة؛ خالفت الأنظمة، ولم تطبِّق الإجراءات الاحترازية مع قرار المنع الجزئي من الـ3 مساء حتى الـ6 صباحًا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحال من قِبل مراقبي البلديات إثر جولات رقابية، نفذتها يومَي الخميس والجمعة على الأنشطة المستثناة، والمراكز التجارية "المولات"، ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ وذلك للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيدها؛ وهو ما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية. وشدَّد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأضاف "الزهراني": "هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن الجولات المتواصلة على مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل كافة لضمان امتثال تلك المنشآت لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لمنع انتشار الفيروس، والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، والأندية الرياضية والصحية".

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أن أمانة محافظة جدة تدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية ملاحظات وشكاوى عبر مركز الاتصال 940.

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