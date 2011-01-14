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"شرطة الشرقية" تطيح بـ 3 مواطنين سرقوا مركبة من محل خدمة سيارات

ضبط بحوزتهم مخدرات وتم إحالتهم للنيابة

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن شرطة محافظة بقيق قبضت على (3) مواطنين سرقوا مركبة من محل خدمة سيارات، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم حوادث سرقة مركبات وتفكيك أجزائها وبيعها، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة المنطقة الشرقية النيابة العامة شرطة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الشرقية" تطيح بـ 3 مواطنين سرقوا مركبة من محل خدمة سيارات
سبق

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن شرطة محافظة بقيق قبضت على (3) مواطنين سرقوا مركبة من محل خدمة سيارات، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم حوادث سرقة مركبات وتفكيك أجزائها وبيعها، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
01:00 AM
اخر تعديل
14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
08:02 AM

"شرطة الشرقية" تطيح بـ 3 مواطنين سرقوا مركبة من محل خدمة سيارات

ضبط بحوزتهم مخدرات وتم إحالتهم للنيابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
2
1,567

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن شرطة محافظة بقيق قبضت على (3) مواطنين سرقوا مركبة من محل خدمة سيارات، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم حوادث سرقة مركبات وتفكيك أجزائها وبيعها، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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