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أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات العلا والعيص وخيبر

وهطولات على طريف بالحدود الشمالية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات العلا والعيص وخيبر، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 6 مساءً.
كما هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

المدينة المنورة المركز الوطني للأرصاد الأرصاد الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات العلا والعيص وخيبر
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات العلا والعيص وخيبر، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 6 مساءً.
كما هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
04:17 PM

أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات العلا والعيص وخيبر

وهطولات على طريف بالحدود الشمالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات العلا والعيص وخيبر، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 6 مساءً.
كما هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,151
142 مليون ..

142 مليون ..

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