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مدير تعليم عسير يفتتح البرنامج التدريبي لقادة المدارس الجدد

يستهدف 46 قائدًا مدرسيًا ويتناول مهارات" قيادة التغيير"

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني "أمس"، البرنامج التدريبي لقادة المدارس الجدد والذي نظمه قسم القيادة المدرسية بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث لمدة خمسة أيام ، بقاعة التدريب بمدينة التربية الخاصة بالمحالة, وبحضور عددٍ من مديري الإدارات ومكاتب التعليم وستة وأربعين قائدًا مدرسيًا، في حين يتناول عدة موضوعات من أبرزها مهارات قيادة التغيير.

وثمّن "الجوني" في مستهل كلمته جهود إدارة الإشراف التربوي ، ومكاتب التعليم، والقيادة المدرسية على حرصها على تنمية وتطوير مهارات القادة الجدد، لكونهم الحلقة الأهم في العملية التعليمية ومن يقف على عاتقهم التغيير والتحول وإعادة رسم الاتجاهات والسياسات التي يخطط لها قادة هذا الوطن، مؤكدًا أن قائد المدرسة لا يعمل وحده، بل يحظى بدعم ومساندة على كل المستويات, من قِبل مكاتب التعليم والقيادة المدرسية, والتدريب, وكل الجهات الأخرى المساندة والتي تعمل كفريق عمل واحد لتحقيق النتائج المرجوة.

فيما أوضح رئيس قسم القيادة المدرسية فائز الشهري، أن البرنامج يأتي ضمن خطة الإدارة للتطوير المهني، ويستهدف ستة وأربعين قائدًا مدرسيًا، في حين يتناول عدة موضوعات من أبرزها مهارات قيادة التغيير, ومهارات قيادة عمليات التخطيط, ومهارات قيادة الشراكة المجتمعية, ومهارات قيادة عمليات التعليم والتعلم وضمان جودتها, بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعددٍ من المدارس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم عسير يفتتح البرنامج التدريبي لقادة المدارس الجدد
سبق

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني "أمس"، البرنامج التدريبي لقادة المدارس الجدد والذي نظمه قسم القيادة المدرسية بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث لمدة خمسة أيام ، بقاعة التدريب بمدينة التربية الخاصة بالمحالة, وبحضور عددٍ من مديري الإدارات ومكاتب التعليم وستة وأربعين قائدًا مدرسيًا، في حين يتناول عدة موضوعات من أبرزها مهارات قيادة التغيير.

وثمّن "الجوني" في مستهل كلمته جهود إدارة الإشراف التربوي ، ومكاتب التعليم، والقيادة المدرسية على حرصها على تنمية وتطوير مهارات القادة الجدد، لكونهم الحلقة الأهم في العملية التعليمية ومن يقف على عاتقهم التغيير والتحول وإعادة رسم الاتجاهات والسياسات التي يخطط لها قادة هذا الوطن، مؤكدًا أن قائد المدرسة لا يعمل وحده، بل يحظى بدعم ومساندة على كل المستويات, من قِبل مكاتب التعليم والقيادة المدرسية, والتدريب, وكل الجهات الأخرى المساندة والتي تعمل كفريق عمل واحد لتحقيق النتائج المرجوة.

فيما أوضح رئيس قسم القيادة المدرسية فائز الشهري، أن البرنامج يأتي ضمن خطة الإدارة للتطوير المهني، ويستهدف ستة وأربعين قائدًا مدرسيًا، في حين يتناول عدة موضوعات من أبرزها مهارات قيادة التغيير, ومهارات قيادة عمليات التخطيط, ومهارات قيادة الشراكة المجتمعية, ومهارات قيادة عمليات التعليم والتعلم وضمان جودتها, بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعددٍ من المدارس.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
10:08 PM

مدير تعليم عسير يفتتح البرنامج التدريبي لقادة المدارس الجدد

يستهدف 46 قائدًا مدرسيًا ويتناول مهارات" قيادة التغيير"

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بندر آل عوض - عسير
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افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني "أمس"، البرنامج التدريبي لقادة المدارس الجدد والذي نظمه قسم القيادة المدرسية بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث لمدة خمسة أيام ، بقاعة التدريب بمدينة التربية الخاصة بالمحالة, وبحضور عددٍ من مديري الإدارات ومكاتب التعليم وستة وأربعين قائدًا مدرسيًا، في حين يتناول عدة موضوعات من أبرزها مهارات قيادة التغيير.

وثمّن "الجوني" في مستهل كلمته جهود إدارة الإشراف التربوي ، ومكاتب التعليم، والقيادة المدرسية على حرصها على تنمية وتطوير مهارات القادة الجدد، لكونهم الحلقة الأهم في العملية التعليمية ومن يقف على عاتقهم التغيير والتحول وإعادة رسم الاتجاهات والسياسات التي يخطط لها قادة هذا الوطن، مؤكدًا أن قائد المدرسة لا يعمل وحده، بل يحظى بدعم ومساندة على كل المستويات, من قِبل مكاتب التعليم والقيادة المدرسية, والتدريب, وكل الجهات الأخرى المساندة والتي تعمل كفريق عمل واحد لتحقيق النتائج المرجوة.

فيما أوضح رئيس قسم القيادة المدرسية فائز الشهري، أن البرنامج يأتي ضمن خطة الإدارة للتطوير المهني، ويستهدف ستة وأربعين قائدًا مدرسيًا، في حين يتناول عدة موضوعات من أبرزها مهارات قيادة التغيير, ومهارات قيادة عمليات التخطيط, ومهارات قيادة الشراكة المجتمعية, ومهارات قيادة عمليات التعليم والتعلم وضمان جودتها, بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعددٍ من المدارس.

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