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"مايكون" يخضع للحجر المنزلي.. قبل المشاركة في تدريبات النصر الجماعية

يعود البرازيلي "مايكون" للذود عن دفاع الفريق الكروي الأول بنادي النصر، من جديد؛ حيث وصل اليوم الأربعاء للرياض، قادمًا من المنامة (التزم بالحجز الصحي لمدة 14 يوماً في البحرين).

وسيخضع "مايكون" لحجز منزلي لمدة 3 أيام، قبل مشاركة فريقه التدريبات الجماعية، وبالتالي تأكد غيابه عن لقاء الاتفاق، الجمعة المقبل، في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يذكر أن "مايكون" غادر منذ يناير الماضي بسبب "عدم استلام مستحقاته"، قبل أن يصل مع إدارة ناديه لاتفاق، وبالتالي عاد لارتداء قميص الأصفر حتى نهاية الموسم الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مايكون" يخضع للحجر المنزلي.. قبل المشاركة في تدريبات النصر الجماعية
سبق

يعود البرازيلي "مايكون" للذود عن دفاع الفريق الكروي الأول بنادي النصر، من جديد؛ حيث وصل اليوم الأربعاء للرياض، قادمًا من المنامة (التزم بالحجز الصحي لمدة 14 يوماً في البحرين).

وسيخضع "مايكون" لحجز منزلي لمدة 3 أيام، قبل مشاركة فريقه التدريبات الجماعية، وبالتالي تأكد غيابه عن لقاء الاتفاق، الجمعة المقبل، في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يذكر أن "مايكون" غادر منذ يناير الماضي بسبب "عدم استلام مستحقاته"، قبل أن يصل مع إدارة ناديه لاتفاق، وبالتالي عاد لارتداء قميص الأصفر حتى نهاية الموسم الجاري.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
04:53 PM

"مايكون" يخضع للحجر المنزلي.. قبل المشاركة في تدريبات النصر الجماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعود البرازيلي "مايكون" للذود عن دفاع الفريق الكروي الأول بنادي النصر، من جديد؛ حيث وصل اليوم الأربعاء للرياض، قادمًا من المنامة (التزم بالحجز الصحي لمدة 14 يوماً في البحرين).

وسيخضع "مايكون" لحجز منزلي لمدة 3 أيام، قبل مشاركة فريقه التدريبات الجماعية، وبالتالي تأكد غيابه عن لقاء الاتفاق، الجمعة المقبل، في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يذكر أن "مايكون" غادر منذ يناير الماضي بسبب "عدم استلام مستحقاته"، قبل أن يصل مع إدارة ناديه لاتفاق، وبالتالي عاد لارتداء قميص الأصفر حتى نهاية الموسم الجاري.

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