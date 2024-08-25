بالفيديو .. عاصفة رملية تجتاح غرب بيشة

ضربت عاصفة ترابية عصر اليوم السبت غرب محافظة بيشة، واستمرت حتى شملت الطريق الواصل بين مدينة بيشة وسبت العلايا.
ورصدت عدسة "سبق" العاصفة الرملية التي تسببت في تدني الرؤية الأفقية على الطريق.
ضربت عاصفة ترابية عصر اليوم السبت غرب محافظة بيشة، واستمرت حتى شملت الطريق الواصل بين مدينة بيشة وسبت العلايا.
ورصدت عدسة "سبق" العاصفة الرملية التي تسببت في تدني الرؤية الأفقية على الطريق.
ضربت عاصفة ترابية عصر اليوم السبت غرب محافظة بيشة، واستمرت حتى شملت الطريق الواصل بين مدينة بيشة وسبت العلايا.
ورصدت عدسة "سبق" العاصفة الرملية التي تسببت في تدني الرؤية الأفقية على الطريق.
ضربت عاصفة ترابية عصر اليوم السبت غرب محافظة بيشة، واستمرت حتى شملت الطريق الواصل بين مدينة بيشة وسبت العلايا.
ورصدت عدسة "سبق" العاصفة الرملية التي تسببت في تدني الرؤية الأفقية على الطريق.