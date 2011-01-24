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الدول وأهم السلع.. "الإحصاء" تكشف بيانات وحجم التجارة الخارجية في 30 يومًا

بلغ إجمالي الصادرات 58.15 مليار ريال فيما وصلت الواردات إلى 47.80 مليارًا

ضِمن تقريرها الشهري، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، أن إجمالي التجارة الخارجية للسعودية خلال نوفمبر 2020، بلغ نحو 105.95 مليار ريال؛ مشيرة إلى أن إجمالي الصادرات بلغ 58.15 مليار ريال؛ فيما كانت الواردات 47.80 مليار ريال، ليبلغ الميزان التجاري للمملكة 10.35 مليار ريال.

وذكر التقرير، أن الصين تعتبر الدولة الأولى للصادرات السعودية بقيمة 10.4 مليارات ريال، ثم الهند بقيمة 6.2 مليار ريال، فالإمارات بنحو 5.6 مليار ريال، يليها اليابان بقيمة 5.6 مليار ريال، وكوريا بنحو 4.7 مليار ريال.

وعن الدول التي تم الاستيراد منها، كانت الصين أولًا بقيمة 10 مليارات ريال، تليها أمريكا بقيمة 4.6 مليار ريال، ثم الإمارات بنحو 3.5 مليار ريال، وبريطانيا بقيمة 2.5 مليار ريال وأخيرًا ألمانيا بنحو 2.2 مليار ريال.

وفي شأن السلع المُصدّرة، بيّن التقرير أن أهم السلع المصدرة كانت المنتجات المعدنية بقيمة 37.9 مليار ريال يليها اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بقيمة 5.9 مليار ريال؛ فيما حلت ثالثًا منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بمبلغ 5.2 مليار ريال؛ ثم معدات نقل العربات والطائرات والبواخر بقيمة 3.7 مليار ريال، وجاء خامسًا المعادن المادية ومصنوعاتها بنحو 1.5 مليار ريال.

كما تَضمّن التقرير أهم 5 سلع مستوردة كان أولها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 10.6 مليارات ريال، ثم معدات نقل العربات والطائرات والبواخر بقيمة 8.9 مليار ريال، وحل ثالثًا منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 4 مليار ريال؛ فالمعادن المادية ومصنوعاتها بقيمة 3.7 مليارات ريال، وأخيرًا المواد الغذائية المحضرة، والمشروبات، والخل والتبغ، وأبدال التبغ المصنعة بقيمة 2.4 مليار ريال.

الهيئة العامة للإحصاء

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الدول وأهم السلع.. "الإحصاء" تكشف بيانات وحجم التجارة الخارجية في 30 يومًا
سبق

ضِمن تقريرها الشهري، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، أن إجمالي التجارة الخارجية للسعودية خلال نوفمبر 2020، بلغ نحو 105.95 مليار ريال؛ مشيرة إلى أن إجمالي الصادرات بلغ 58.15 مليار ريال؛ فيما كانت الواردات 47.80 مليار ريال، ليبلغ الميزان التجاري للمملكة 10.35 مليار ريال.

وذكر التقرير، أن الصين تعتبر الدولة الأولى للصادرات السعودية بقيمة 10.4 مليارات ريال، ثم الهند بقيمة 6.2 مليار ريال، فالإمارات بنحو 5.6 مليار ريال، يليها اليابان بقيمة 5.6 مليار ريال، وكوريا بنحو 4.7 مليار ريال.

وعن الدول التي تم الاستيراد منها، كانت الصين أولًا بقيمة 10 مليارات ريال، تليها أمريكا بقيمة 4.6 مليار ريال، ثم الإمارات بنحو 3.5 مليار ريال، وبريطانيا بقيمة 2.5 مليار ريال وأخيرًا ألمانيا بنحو 2.2 مليار ريال.

وفي شأن السلع المُصدّرة، بيّن التقرير أن أهم السلع المصدرة كانت المنتجات المعدنية بقيمة 37.9 مليار ريال يليها اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بقيمة 5.9 مليار ريال؛ فيما حلت ثالثًا منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بمبلغ 5.2 مليار ريال؛ ثم معدات نقل العربات والطائرات والبواخر بقيمة 3.7 مليار ريال، وجاء خامسًا المعادن المادية ومصنوعاتها بنحو 1.5 مليار ريال.

كما تَضمّن التقرير أهم 5 سلع مستوردة كان أولها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 10.6 مليارات ريال، ثم معدات نقل العربات والطائرات والبواخر بقيمة 8.9 مليار ريال، وحل ثالثًا منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 4 مليار ريال؛ فالمعادن المادية ومصنوعاتها بقيمة 3.7 مليارات ريال، وأخيرًا المواد الغذائية المحضرة، والمشروبات، والخل والتبغ، وأبدال التبغ المصنعة بقيمة 2.4 مليار ريال.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
01:29 PM

الدول وأهم السلع.. "الإحصاء" تكشف بيانات وحجم التجارة الخارجية في 30 يومًا

بلغ إجمالي الصادرات 58.15 مليار ريال فيما وصلت الواردات إلى 47.80 مليارًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضِمن تقريرها الشهري، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، أن إجمالي التجارة الخارجية للسعودية خلال نوفمبر 2020، بلغ نحو 105.95 مليار ريال؛ مشيرة إلى أن إجمالي الصادرات بلغ 58.15 مليار ريال؛ فيما كانت الواردات 47.80 مليار ريال، ليبلغ الميزان التجاري للمملكة 10.35 مليار ريال.

وذكر التقرير، أن الصين تعتبر الدولة الأولى للصادرات السعودية بقيمة 10.4 مليارات ريال، ثم الهند بقيمة 6.2 مليار ريال، فالإمارات بنحو 5.6 مليار ريال، يليها اليابان بقيمة 5.6 مليار ريال، وكوريا بنحو 4.7 مليار ريال.

وعن الدول التي تم الاستيراد منها، كانت الصين أولًا بقيمة 10 مليارات ريال، تليها أمريكا بقيمة 4.6 مليار ريال، ثم الإمارات بنحو 3.5 مليار ريال، وبريطانيا بقيمة 2.5 مليار ريال وأخيرًا ألمانيا بنحو 2.2 مليار ريال.

وفي شأن السلع المُصدّرة، بيّن التقرير أن أهم السلع المصدرة كانت المنتجات المعدنية بقيمة 37.9 مليار ريال يليها اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بقيمة 5.9 مليار ريال؛ فيما حلت ثالثًا منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بمبلغ 5.2 مليار ريال؛ ثم معدات نقل العربات والطائرات والبواخر بقيمة 3.7 مليار ريال، وجاء خامسًا المعادن المادية ومصنوعاتها بنحو 1.5 مليار ريال.

كما تَضمّن التقرير أهم 5 سلع مستوردة كان أولها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 10.6 مليارات ريال، ثم معدات نقل العربات والطائرات والبواخر بقيمة 8.9 مليار ريال، وحل ثالثًا منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 4 مليار ريال؛ فالمعادن المادية ومصنوعاتها بقيمة 3.7 مليارات ريال، وأخيرًا المواد الغذائية المحضرة، والمشروبات، والخل والتبغ، وأبدال التبغ المصنعة بقيمة 2.4 مليار ريال.

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