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مصادر: أرامكو تفوض 9 بنوك لقيادة طرح الأسهم الأكبر  عالميًا

من بينهم "جيه.بي مورجان" والبنك الأهلي التجاري السعودي

كشف مصدران مطلعان لـ"رويترز" اليوم الأربعاء، أن شركة أرامكو السعودية قد فوّضت تسعة بنوك كمنسقين عالميين مشتركين لقيادة طرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم.

وذكر المصدران أن أرامكو اختارت "جيه.بي مورجان" و"مورجان ستانلي" والبنك الأهلي التجاري السعودي، وهي البنوك التي عملت على ترتيب الطرح في وقت سابق قبل تعليقه العام الماضي.

كما اختارت الشركة "بنك أوف أمريكا ميريل لينش وجولدمان ساكس وكريدي سويس وسيتي وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية السعودية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: أرامكو تفوض 9 بنوك لقيادة طرح الأسهم الأكبر  عالميًا
سبق

كشف مصدران مطلعان لـ"رويترز" اليوم الأربعاء، أن شركة أرامكو السعودية قد فوّضت تسعة بنوك كمنسقين عالميين مشتركين لقيادة طرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم.

وذكر المصدران أن أرامكو اختارت "جيه.بي مورجان" و"مورجان ستانلي" والبنك الأهلي التجاري السعودي، وهي البنوك التي عملت على ترتيب الطرح في وقت سابق قبل تعليقه العام الماضي.

كما اختارت الشركة "بنك أوف أمريكا ميريل لينش وجولدمان ساكس وكريدي سويس وسيتي وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية السعودية".

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
05:53 PM

مصادر: أرامكو تفوض 9 بنوك لقيادة طرح الأسهم الأكبر  عالميًا

من بينهم "جيه.بي مورجان" والبنك الأهلي التجاري السعودي

A A A
محمد البقمي - الرياض
16
12,768

كشف مصدران مطلعان لـ"رويترز" اليوم الأربعاء، أن شركة أرامكو السعودية قد فوّضت تسعة بنوك كمنسقين عالميين مشتركين لقيادة طرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم.

وذكر المصدران أن أرامكو اختارت "جيه.بي مورجان" و"مورجان ستانلي" والبنك الأهلي التجاري السعودي، وهي البنوك التي عملت على ترتيب الطرح في وقت سابق قبل تعليقه العام الماضي.

كما اختارت الشركة "بنك أوف أمريكا ميريل لينش وجولدمان ساكس وكريدي سويس وسيتي وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية السعودية".

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,299
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,705
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,604
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,096

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