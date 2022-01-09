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سفوح شدا ووادي الأحسبة وتطعيس.. أجواء خلابة تجذب أهالي الباحة للمتعة

فيما يشهد القطاع التهامي إقبالًا متزايدًا من الباحثين عن الدفء والمناخ المعتدل

جذبت الأجواء المعتدلة التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام، أهالي المنطقة للاستمتاع بالأجواء، إضافة إلى جذب هواة الطبيعة لممارسة هوايتهم المختلفة فوق الكثبان الرملية؛ حيث يحرص عديد من شباب منطقة الباحة بالسراة وتهامة على ممارسة هواية "التطعيس" في مركز ناوان في القطاع التهامي وسط أجواء ربيعية ممتعة.

وخرج أهالي منطقة الباحة وزوارها إلى المواقع البرية الخلابة والغنية بطبيعتها لقضاء أوقات العطلة الأسبوعية في سفوح جبل شدا، ووادي الأحسبة والتمتع بالأجواء الجذابة والممطرة.

وتشهد محافظات القطاع التهامي بمنطقة الباحة، خصوصًا محافظة المخواة، إقبالًا متزايدًا من سكان السراة بالباحة الباحثين عن الدفء، وذلك في ظل المناخ الدافئ والمعتدل الذي يتمتع به الجزء التهامي من المنطقة، فيما شهدت الحركة الاقتصادية في محطات الوقود والمحال التجارية والمحال المتخصصة، نشاطًا فيما يتعلق ببيع مستلزمات الرحلات البرية.

وأشار محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، إلى أن الأجواء المعتدلة بمحافظة المخواة أسهمت في زيادة الإقبال على القطاع التهامي، وحرص الجميع على التخييم والتنزه البري بعيدًا عن ضوضاء المدينة، مبينًا أن المحافظة تضم عديداً من مقومات الجذب السياحي التي تجعلها الوجهة الأولى لأهالي الباحة وزوارها في فصل الربيع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفوح شدا ووادي الأحسبة وتطعيس.. أجواء خلابة تجذب أهالي الباحة للمتعة
سبق

جذبت الأجواء المعتدلة التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام، أهالي المنطقة للاستمتاع بالأجواء، إضافة إلى جذب هواة الطبيعة لممارسة هوايتهم المختلفة فوق الكثبان الرملية؛ حيث يحرص عديد من شباب منطقة الباحة بالسراة وتهامة على ممارسة هواية "التطعيس" في مركز ناوان في القطاع التهامي وسط أجواء ربيعية ممتعة.

وخرج أهالي منطقة الباحة وزوارها إلى المواقع البرية الخلابة والغنية بطبيعتها لقضاء أوقات العطلة الأسبوعية في سفوح جبل شدا، ووادي الأحسبة والتمتع بالأجواء الجذابة والممطرة.

وتشهد محافظات القطاع التهامي بمنطقة الباحة، خصوصًا محافظة المخواة، إقبالًا متزايدًا من سكان السراة بالباحة الباحثين عن الدفء، وذلك في ظل المناخ الدافئ والمعتدل الذي يتمتع به الجزء التهامي من المنطقة، فيما شهدت الحركة الاقتصادية في محطات الوقود والمحال التجارية والمحال المتخصصة، نشاطًا فيما يتعلق ببيع مستلزمات الرحلات البرية.

وأشار محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، إلى أن الأجواء المعتدلة بمحافظة المخواة أسهمت في زيادة الإقبال على القطاع التهامي، وحرص الجميع على التخييم والتنزه البري بعيدًا عن ضوضاء المدينة، مبينًا أن المحافظة تضم عديداً من مقومات الجذب السياحي التي تجعلها الوجهة الأولى لأهالي الباحة وزوارها في فصل الربيع.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
10:36 AM

سفوح شدا ووادي الأحسبة وتطعيس.. أجواء خلابة تجذب أهالي الباحة للمتعة

فيما يشهد القطاع التهامي إقبالًا متزايدًا من الباحثين عن الدفء والمناخ المعتدل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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جذبت الأجواء المعتدلة التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام، أهالي المنطقة للاستمتاع بالأجواء، إضافة إلى جذب هواة الطبيعة لممارسة هوايتهم المختلفة فوق الكثبان الرملية؛ حيث يحرص عديد من شباب منطقة الباحة بالسراة وتهامة على ممارسة هواية "التطعيس" في مركز ناوان في القطاع التهامي وسط أجواء ربيعية ممتعة.

وخرج أهالي منطقة الباحة وزوارها إلى المواقع البرية الخلابة والغنية بطبيعتها لقضاء أوقات العطلة الأسبوعية في سفوح جبل شدا، ووادي الأحسبة والتمتع بالأجواء الجذابة والممطرة.

وتشهد محافظات القطاع التهامي بمنطقة الباحة، خصوصًا محافظة المخواة، إقبالًا متزايدًا من سكان السراة بالباحة الباحثين عن الدفء، وذلك في ظل المناخ الدافئ والمعتدل الذي يتمتع به الجزء التهامي من المنطقة، فيما شهدت الحركة الاقتصادية في محطات الوقود والمحال التجارية والمحال المتخصصة، نشاطًا فيما يتعلق ببيع مستلزمات الرحلات البرية.

وأشار محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، إلى أن الأجواء المعتدلة بمحافظة المخواة أسهمت في زيادة الإقبال على القطاع التهامي، وحرص الجميع على التخييم والتنزه البري بعيدًا عن ضوضاء المدينة، مبينًا أن المحافظة تضم عديداً من مقومات الجذب السياحي التي تجعلها الوجهة الأولى لأهالي الباحة وزوارها في فصل الربيع.

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