ليفربول يعلّق على أنباء إصابة "صلاح" بكورونا.. ومسحة ثانية اليوم

ضمن الاستعدادات لمواجهة توتنهام غداً بالدوري الإنجليزي

كشفت وسائل الإعلام البريطانية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أن النجم المصري محمد صلاح؛ جناح ليفربول الإنجليزي، أُصيب بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة "فيرم" الإنجليزية، أن محمد صلاح أُصيب بفيروس كورونا، حيث كشفت ذلك المسحة الأولى التي أجراها مع لاعبي ليفربول قبل مواجهة توتنهام الأحد في الدوري الإنجليزي.

وأضافت أن صلاح؛ سوف يخضع لمسحة ثانية، صباح السبت، لحسم موقفه النهائي بعد مؤشرات إصابته التي ظهرت من المسحة الأولى، وبناءً على ذلك ستتم مناقشة تأجيل مواجهة توتنهام وليفربول، وفق "سكاي نيوز عربية".

المتحدث الإعلامي لنادي ليفربول علّق على حقيقة إصابة صلاح بفيروس كورونا، قائلاً: "ليس هناك ما يشير إلى إصابة صلاح بكورونا، وليس من الصواب التكهن بمثل هذه الأمور المتعلقة بالصحة".

وأضاف: "لم تظهر على صلاح أيّ أعراض، ولذلك لم يصدر النادي أيُّ بيانٍ حول الأمر".

وشارك صلاح؛ في الفوز ضد نيوكاسل 3 / 1، الخميس الماضي في الدوري الممتاز، وسجّل الهدف الثاني في اللقاء.

ويتصدّر صلاح حالياً قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفاً، بفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا؛ والإنجليزي جيمي فاردي؛ مهاجم ليستر سيتي.

ويحتل ليفربول مقعد الوصيف في البريميرليغ بـ 40 نقطة، متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدّر.