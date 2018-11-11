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شاهد.. بندقية عمرها 200 عام في مهرجان التراث بتبوك

لفعالية احتوت على عدد من البنادق والأدوات القديمة

سجلت بندقية رومانية الصنع عمرها 200 عاماً وتعرف بـ مقمعة في جناح محافظة ضباء المشارك في مهرجان التراث والصناعات اليدوية المقام في متنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، حضوراً ملفتاً، وتاريخ صناعتها يعود لعام 1818 م، كما يحتوي المعرض على عدد من البنادق القديمة ومنها بندقية إنجليزية عمرها 161 عاماً وصنعت في عام 1857 م استهوت زوار جناح محافظة ضباء وهي إحدى محافظات منطقة تبوك على ساحل البحر الأحمر.

وقال أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة ضباء إبراهيم أبو مراد لـ "سبق": يحتوي المعرض على عدد من الصور للمباني التراثية القديمة في محافظة ضباء التي يتجاوز عمرها 100 عام، كما يضم الجناح ركناً للفنان التشكيلي عبدالقادر العبيدان رسم فيه منازل قديمة في محافظة ضباء.

وأضاف: يحتوي الجناح عللا ركن بحري به أدوات الصيد قديماً وحديثاً من شباك البحر وخشب البوص، والحبال المستخدمة في إرساء قواعد السفن وعدد من أنواع شباك الصيد القديمة. كما يحتوي ركن ضباء على عدد من المقتنيات القديمة التي لها قيمة تاريخية طاعنة في القدم.

يُذكر أن مهرجان التراث والصناعات اليدوية الذي يشرف عليه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك انطلق الخميس الماضي، ويشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار، ومن مختلف الفئات من الرجال والنساء والأطفال. ويشتمل المهرجان على عدد من الفعاليات التي يتم تنظيمها للمرة الأولى؛ فقد تم تخصيص أجنحة لمحافظات المنطقة؛ إذ تشارك لجان التنمية السياحة في كل محافظة بإدارة جناح مخصص لها، تم تصميمه ليجسد طابع البناء التراثي لكل محافظة، ويتم من خلاله عرض تراث المحافظة من متاحف وصناعات يدوية وفلكلور شعبي، إضافة إلى الأكلات الشعبية. كما يشمل المهرجان إقامة معرض مخصص لتاريخ القهوة وأنواعها، وطرق تقديمها المختلفة في جميع مناطق السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. بندقية عمرها 200 عام في مهرجان التراث بتبوك
سبق

سجلت بندقية رومانية الصنع عمرها 200 عاماً وتعرف بـ مقمعة في جناح محافظة ضباء المشارك في مهرجان التراث والصناعات اليدوية المقام في متنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، حضوراً ملفتاً، وتاريخ صناعتها يعود لعام 1818 م، كما يحتوي المعرض على عدد من البنادق القديمة ومنها بندقية إنجليزية عمرها 161 عاماً وصنعت في عام 1857 م استهوت زوار جناح محافظة ضباء وهي إحدى محافظات منطقة تبوك على ساحل البحر الأحمر.

وقال أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة ضباء إبراهيم أبو مراد لـ "سبق": يحتوي المعرض على عدد من الصور للمباني التراثية القديمة في محافظة ضباء التي يتجاوز عمرها 100 عام، كما يضم الجناح ركناً للفنان التشكيلي عبدالقادر العبيدان رسم فيه منازل قديمة في محافظة ضباء.

وأضاف: يحتوي الجناح عللا ركن بحري به أدوات الصيد قديماً وحديثاً من شباك البحر وخشب البوص، والحبال المستخدمة في إرساء قواعد السفن وعدد من أنواع شباك الصيد القديمة. كما يحتوي ركن ضباء على عدد من المقتنيات القديمة التي لها قيمة تاريخية طاعنة في القدم.

يُذكر أن مهرجان التراث والصناعات اليدوية الذي يشرف عليه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك انطلق الخميس الماضي، ويشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار، ومن مختلف الفئات من الرجال والنساء والأطفال. ويشتمل المهرجان على عدد من الفعاليات التي يتم تنظيمها للمرة الأولى؛ فقد تم تخصيص أجنحة لمحافظات المنطقة؛ إذ تشارك لجان التنمية السياحة في كل محافظة بإدارة جناح مخصص لها، تم تصميمه ليجسد طابع البناء التراثي لكل محافظة، ويتم من خلاله عرض تراث المحافظة من متاحف وصناعات يدوية وفلكلور شعبي، إضافة إلى الأكلات الشعبية. كما يشمل المهرجان إقامة معرض مخصص لتاريخ القهوة وأنواعها، وطرق تقديمها المختلفة في جميع مناطق السعودية.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
10:05 PM

شاهد.. بندقية عمرها 200 عام في مهرجان التراث بتبوك

لفعالية احتوت على عدد من البنادق والأدوات القديمة

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بدر الجبل - تبوك
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سجلت بندقية رومانية الصنع عمرها 200 عاماً وتعرف بـ مقمعة في جناح محافظة ضباء المشارك في مهرجان التراث والصناعات اليدوية المقام في متنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، حضوراً ملفتاً، وتاريخ صناعتها يعود لعام 1818 م، كما يحتوي المعرض على عدد من البنادق القديمة ومنها بندقية إنجليزية عمرها 161 عاماً وصنعت في عام 1857 م استهوت زوار جناح محافظة ضباء وهي إحدى محافظات منطقة تبوك على ساحل البحر الأحمر.

وقال أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة ضباء إبراهيم أبو مراد لـ "سبق": يحتوي المعرض على عدد من الصور للمباني التراثية القديمة في محافظة ضباء التي يتجاوز عمرها 100 عام، كما يضم الجناح ركناً للفنان التشكيلي عبدالقادر العبيدان رسم فيه منازل قديمة في محافظة ضباء.

وأضاف: يحتوي الجناح عللا ركن بحري به أدوات الصيد قديماً وحديثاً من شباك البحر وخشب البوص، والحبال المستخدمة في إرساء قواعد السفن وعدد من أنواع شباك الصيد القديمة. كما يحتوي ركن ضباء على عدد من المقتنيات القديمة التي لها قيمة تاريخية طاعنة في القدم.

يُذكر أن مهرجان التراث والصناعات اليدوية الذي يشرف عليه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك انطلق الخميس الماضي، ويشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار، ومن مختلف الفئات من الرجال والنساء والأطفال. ويشتمل المهرجان على عدد من الفعاليات التي يتم تنظيمها للمرة الأولى؛ فقد تم تخصيص أجنحة لمحافظات المنطقة؛ إذ تشارك لجان التنمية السياحة في كل محافظة بإدارة جناح مخصص لها، تم تصميمه ليجسد طابع البناء التراثي لكل محافظة، ويتم من خلاله عرض تراث المحافظة من متاحف وصناعات يدوية وفلكلور شعبي، إضافة إلى الأكلات الشعبية. كما يشمل المهرجان إقامة معرض مخصص لتاريخ القهوة وأنواعها، وطرق تقديمها المختلفة في جميع مناطق السعودية.

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