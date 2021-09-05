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"خيرية الأفلاج" تدعم مشروع قادة المستقبل بـ100 ألف ريال

للمساهمة في توفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب والطالبات

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية دعم مشروع قادة المستقبل من أبناء المستفيدين من خدمات الجمعية، بمبلغ 100 ألف ريال، بهدف المساهمة في توفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب والطالبات وجميع الاحتياجات الدراسية لهم.

وقالت "خيرية الأفلاج": إنه بالتعاون مع إدارة تعليم الأفلاج، وافق مجلس إدارة الجمعية على تخصيص مبلغ 100 ألف ريال لمشروع قادة المستقبل.

وأضافت: أن المشروع يهدف إلى تدريب جيل قادم من أبناء المستفيدين وتهيئتهم للأداء القيادي، بعد انخراطهم في سوق العمل، أول التحاقهم بوظائف في المستقبل من خلال تهيئة بيئة تعليمية مريحة وتوفير جميع الاحتياجات الدراسية لهم؛ حيث خصص هذا المشروع لكفالة طلاب وطالبات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، ويبلغ عدد المستفيدين منه ١٠٠ طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية.

ويهدف عدد من برامج "خيرية الأفلاج" إلى تنمية مهارات أبناء المستفيدين لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية وتنمية قدراتهم المهنية والعلمية لمواجهة الاحتياجات المستقبلية وتحويل الأسر من مستهلكة إلى أسر فاعلة منتجة في المجتمع.

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"خيرية الأفلاج" تدعم مشروع قادة المستقبل بـ100 ألف ريال
سبق

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية دعم مشروع قادة المستقبل من أبناء المستفيدين من خدمات الجمعية، بمبلغ 100 ألف ريال، بهدف المساهمة في توفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب والطالبات وجميع الاحتياجات الدراسية لهم.

وقالت "خيرية الأفلاج": إنه بالتعاون مع إدارة تعليم الأفلاج، وافق مجلس إدارة الجمعية على تخصيص مبلغ 100 ألف ريال لمشروع قادة المستقبل.

وأضافت: أن المشروع يهدف إلى تدريب جيل قادم من أبناء المستفيدين وتهيئتهم للأداء القيادي، بعد انخراطهم في سوق العمل، أول التحاقهم بوظائف في المستقبل من خلال تهيئة بيئة تعليمية مريحة وتوفير جميع الاحتياجات الدراسية لهم؛ حيث خصص هذا المشروع لكفالة طلاب وطالبات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، ويبلغ عدد المستفيدين منه ١٠٠ طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية.

ويهدف عدد من برامج "خيرية الأفلاج" إلى تنمية مهارات أبناء المستفيدين لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية وتنمية قدراتهم المهنية والعلمية لمواجهة الاحتياجات المستقبلية وتحويل الأسر من مستهلكة إلى أسر فاعلة منتجة في المجتمع.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
07:02 PM

"خيرية الأفلاج" تدعم مشروع قادة المستقبل بـ100 ألف ريال

للمساهمة في توفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب والطالبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية دعم مشروع قادة المستقبل من أبناء المستفيدين من خدمات الجمعية، بمبلغ 100 ألف ريال، بهدف المساهمة في توفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب والطالبات وجميع الاحتياجات الدراسية لهم.

وقالت "خيرية الأفلاج": إنه بالتعاون مع إدارة تعليم الأفلاج، وافق مجلس إدارة الجمعية على تخصيص مبلغ 100 ألف ريال لمشروع قادة المستقبل.

وأضافت: أن المشروع يهدف إلى تدريب جيل قادم من أبناء المستفيدين وتهيئتهم للأداء القيادي، بعد انخراطهم في سوق العمل، أول التحاقهم بوظائف في المستقبل من خلال تهيئة بيئة تعليمية مريحة وتوفير جميع الاحتياجات الدراسية لهم؛ حيث خصص هذا المشروع لكفالة طلاب وطالبات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، ويبلغ عدد المستفيدين منه ١٠٠ طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية.

ويهدف عدد من برامج "خيرية الأفلاج" إلى تنمية مهارات أبناء المستفيدين لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية وتنمية قدراتهم المهنية والعلمية لمواجهة الاحتياجات المستقبلية وتحويل الأسر من مستهلكة إلى أسر فاعلة منتجة في المجتمع.

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