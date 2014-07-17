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بـ 3,1 مليار ريال .. "الفيصل" يدشّن 6 مشاريع مائية لخدمة مكة وضيوف الرحمن

برعاية خادم الحرمين الشريفين .. وضمن رؤية المملكة 2030

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، دشّن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، ورئيس لجنة الحج المركزية، اليوم الأربعاء، عدداً من المشاريع المائية بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، بقيمة تجاوزت 3,1 مليار ريال.

ويأتي التدشين تزامناً مع موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أنّ تدشين المشاريع المائية الستة الكبرى التي نفّذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، تأكيدٌ على استمرار الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيّدها الله- لقطاع المياه وخدماته في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

وأضاف الفضلي: "حرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أن ترتكز جميع المشاريع والخطط المائية على أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الشاملة للمياه في المملكة، سعياً للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويقدّم خدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وقال إنّ إجمالي قيمة المشاريع المنفذة تجاوز 3,1 مليار ريال، وتصب في خدمة قاصدي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الذين تستهدفهم المملكة، حيث تخطّط لاستقبال 15 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول عام 2020، ونحو 30 مليوناً بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار الفضلي؛ إلى أنّ هذه المشاريع تشمل: مشروع خط نقل المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة إلى مكة المكرّمة والمشاعر المقدسة بتكلفة إجمالية تجاوزت ثمانمائة وخمسة وسبعين مليون ريال، ومشروع محطة التحلية في الشعيبة المرحلة الثانية بسعة تصميمية بلغت نحو مئتين وخمسين ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة تجاوزت ملياراً ومئة وخمسة وسبعين مليون ريال، ومشاريع خدمات المياه، وتشمل: شبكات المياه والتوصيلات المنزلية، وخزانات إستراتيجية وربط شبكات الصرف الصحي وتوصيلاتها بتكلفة تجاوزت ستمائة مليون ريال في عدد من أحياء مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، إضافةً إلى مشروع وحدة التحلية في الشعيبة بنظام التبخير متعدد التأثير بتكلفة إجمالية بلغت أربعمائة وخمسة وستين مليون ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ 3,1 مليار ريال .. "الفيصل" يدشّن 6 مشاريع مائية لخدمة مكة وضيوف الرحمن
سبق

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، دشّن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، ورئيس لجنة الحج المركزية، اليوم الأربعاء، عدداً من المشاريع المائية بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، بقيمة تجاوزت 3,1 مليار ريال.

ويأتي التدشين تزامناً مع موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أنّ تدشين المشاريع المائية الستة الكبرى التي نفّذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، تأكيدٌ على استمرار الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيّدها الله- لقطاع المياه وخدماته في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

وأضاف الفضلي: "حرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أن ترتكز جميع المشاريع والخطط المائية على أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الشاملة للمياه في المملكة، سعياً للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويقدّم خدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وقال إنّ إجمالي قيمة المشاريع المنفذة تجاوز 3,1 مليار ريال، وتصب في خدمة قاصدي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الذين تستهدفهم المملكة، حيث تخطّط لاستقبال 15 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول عام 2020، ونحو 30 مليوناً بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار الفضلي؛ إلى أنّ هذه المشاريع تشمل: مشروع خط نقل المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة إلى مكة المكرّمة والمشاعر المقدسة بتكلفة إجمالية تجاوزت ثمانمائة وخمسة وسبعين مليون ريال، ومشروع محطة التحلية في الشعيبة المرحلة الثانية بسعة تصميمية بلغت نحو مئتين وخمسين ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة تجاوزت ملياراً ومئة وخمسة وسبعين مليون ريال، ومشاريع خدمات المياه، وتشمل: شبكات المياه والتوصيلات المنزلية، وخزانات إستراتيجية وربط شبكات الصرف الصحي وتوصيلاتها بتكلفة تجاوزت ستمائة مليون ريال في عدد من أحياء مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، إضافةً إلى مشروع وحدة التحلية في الشعيبة بنظام التبخير متعدد التأثير بتكلفة إجمالية بلغت أربعمائة وخمسة وستين مليون ريال.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
01:01 PM
اخر تعديل
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
04:39 PM

بـ 3,1 مليار ريال .. "الفيصل" يدشّن 6 مشاريع مائية لخدمة مكة وضيوف الرحمن

برعاية خادم الحرمين الشريفين .. وضمن رؤية المملكة 2030

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، دشّن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، ورئيس لجنة الحج المركزية، اليوم الأربعاء، عدداً من المشاريع المائية بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، بقيمة تجاوزت 3,1 مليار ريال.

ويأتي التدشين تزامناً مع موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أنّ تدشين المشاريع المائية الستة الكبرى التي نفّذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، تأكيدٌ على استمرار الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيّدها الله- لقطاع المياه وخدماته في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

وأضاف الفضلي: "حرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أن ترتكز جميع المشاريع والخطط المائية على أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الشاملة للمياه في المملكة، سعياً للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويقدّم خدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وقال إنّ إجمالي قيمة المشاريع المنفذة تجاوز 3,1 مليار ريال، وتصب في خدمة قاصدي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الذين تستهدفهم المملكة، حيث تخطّط لاستقبال 15 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول عام 2020، ونحو 30 مليوناً بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار الفضلي؛ إلى أنّ هذه المشاريع تشمل: مشروع خط نقل المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة إلى مكة المكرّمة والمشاعر المقدسة بتكلفة إجمالية تجاوزت ثمانمائة وخمسة وسبعين مليون ريال، ومشروع محطة التحلية في الشعيبة المرحلة الثانية بسعة تصميمية بلغت نحو مئتين وخمسين ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة تجاوزت ملياراً ومئة وخمسة وسبعين مليون ريال، ومشاريع خدمات المياه، وتشمل: شبكات المياه والتوصيلات المنزلية، وخزانات إستراتيجية وربط شبكات الصرف الصحي وتوصيلاتها بتكلفة تجاوزت ستمائة مليون ريال في عدد من أحياء مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، إضافةً إلى مشروع وحدة التحلية في الشعيبة بنظام التبخير متعدد التأثير بتكلفة إجمالية بلغت أربعمائة وخمسة وستين مليون ريال.

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200 مليون

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