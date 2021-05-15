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وزير التجارة يتابع العمل في مركز البلاغات الموحد 1900

حثّ العاملين على مضاعفة الجهد لخدمة المستهلكين

وقف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، صباح اليوم، على سير العمل والبلاغات الواردة لمركز بلاغات استقبال شكاوى المستهلك وقطاع الأعمال "1900".

وهنأ "القصبي" العاملين في المركز بعيد الفطر المبارك، كما استمع من المشرفة على مركز البلاغات أمجاد الساير عن آلية العمل وأبرز البلاغات الواردة للمركز خلال أيام العيد في قطاعَي المستهلك والأعمال وآلية التفاعل معها وضمان معالجتها فورًا.
وحثّ العاملين على مضاعفة الجهد لتقديم أفضل خدمة للمستهلكين و قطاع الأعمال.

يُذكر أن وزارة التجارة تستقبل الاتصالات عبر الرقم الموحد لخدمات المستهلك وقطاع الأعمال على الرقم المجاني 1900.

وتتواصل خدمات الوزارة الإلكترونية على مدار الساعة من خلال: https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/default.aspx .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التجارة يتابع العمل في مركز البلاغات الموحد 1900
سبق

وقف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، صباح اليوم، على سير العمل والبلاغات الواردة لمركز بلاغات استقبال شكاوى المستهلك وقطاع الأعمال "1900".

وهنأ "القصبي" العاملين في المركز بعيد الفطر المبارك، كما استمع من المشرفة على مركز البلاغات أمجاد الساير عن آلية العمل وأبرز البلاغات الواردة للمركز خلال أيام العيد في قطاعَي المستهلك والأعمال وآلية التفاعل معها وضمان معالجتها فورًا.
وحثّ العاملين على مضاعفة الجهد لتقديم أفضل خدمة للمستهلكين و قطاع الأعمال.

يُذكر أن وزارة التجارة تستقبل الاتصالات عبر الرقم الموحد لخدمات المستهلك وقطاع الأعمال على الرقم المجاني 1900.

وتتواصل خدمات الوزارة الإلكترونية على مدار الساعة من خلال: https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/default.aspx .

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
05:16 PM

وزير التجارة يتابع العمل في مركز البلاغات الموحد 1900

حثّ العاملين على مضاعفة الجهد لخدمة المستهلكين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، صباح اليوم، على سير العمل والبلاغات الواردة لمركز بلاغات استقبال شكاوى المستهلك وقطاع الأعمال "1900".

وهنأ "القصبي" العاملين في المركز بعيد الفطر المبارك، كما استمع من المشرفة على مركز البلاغات أمجاد الساير عن آلية العمل وأبرز البلاغات الواردة للمركز خلال أيام العيد في قطاعَي المستهلك والأعمال وآلية التفاعل معها وضمان معالجتها فورًا.
وحثّ العاملين على مضاعفة الجهد لتقديم أفضل خدمة للمستهلكين و قطاع الأعمال.

يُذكر أن وزارة التجارة تستقبل الاتصالات عبر الرقم الموحد لخدمات المستهلك وقطاع الأعمال على الرقم المجاني 1900.

وتتواصل خدمات الوزارة الإلكترونية على مدار الساعة من خلال: https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/default.aspx .

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