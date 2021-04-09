المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال رمضان مساء الأحد

إبلاغ أقرب محكمة ممّن يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير

دعت المحكمة العليا إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الأحد؛ الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممّن يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 143/هـ وتاريخ 1442/8/3هـ، حسب تقويم أم القرى، من أنه لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ رغم ترائيه، وتضمنت محاضرة لجان الترائي أن الجو كان مغبراً معظم أجواء المراصد تلك الليلة، وبناءً عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، اتباعاً لهدي الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الإثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان، حسب قرار المحكمة العليا المنوّه عنه، وذلك بناءً على الأمر السامي رقم 1829 وتاريخ 1433/1/7هـ، القاضي برصد أهلية الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهاداته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.