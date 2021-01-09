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مدير عام السجون يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19

ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد- 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير عام السجون يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

تلقى مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19

ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد- 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
01:09 AM

مدير عام السجون يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,305

تلقى مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19

ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد- 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

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