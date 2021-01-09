تلقى مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19
ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد- 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
مدير عام السجون يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تلقى مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19
ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد- 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
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مدير عام السجون يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-09
تلقى مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19
09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
01:09 AM
مدير عام السجون يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تلقى مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19
ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد- 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
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