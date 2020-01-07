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المحكمة الجزائية تحدد 27 جمادى الأولى موعدًا لأولى جلسات محاكمة اللص التركي

حددت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، يوم الأربعاء الموافق 1441/5/27 موعداً للجلسة الأولى في محاكمة الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت أمس ملف القضية للمحكمة الجزائية لمحاكمة اللص.

يشار إلى أن.الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، قد قبضت في شهر نوفمبر من عام 2019 على وافد من الجنسية التركية حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن الوافد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود"، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت القبض عليه الجهات الأمنية بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفر هارباً من الموقع.

وبعد إجراء التحقيقات اللازمة واستكمال ملف القضية أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الجزائية.

المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اللص التركي معرض عمارة الحرمين الشريفين النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المحكمة الجزائية تحدد 27 جمادى الأولى موعدًا لأولى جلسات محاكمة اللص التركي
سبق

حددت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، يوم الأربعاء الموافق 1441/5/27 موعداً للجلسة الأولى في محاكمة الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت أمس ملف القضية للمحكمة الجزائية لمحاكمة اللص.

يشار إلى أن.الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، قد قبضت في شهر نوفمبر من عام 2019 على وافد من الجنسية التركية حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن الوافد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود"، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت القبض عليه الجهات الأمنية بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفر هارباً من الموقع.

وبعد إجراء التحقيقات اللازمة واستكمال ملف القضية أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الجزائية.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
04:36 PM
اخر تعديل
07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
05:22 PM

المحكمة الجزائية تحدد 27 جمادى الأولى موعدًا لأولى جلسات محاكمة اللص التركي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
11,659

حددت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، يوم الأربعاء الموافق 1441/5/27 موعداً للجلسة الأولى في محاكمة الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت أمس ملف القضية للمحكمة الجزائية لمحاكمة اللص.

يشار إلى أن.الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، قد قبضت في شهر نوفمبر من عام 2019 على وافد من الجنسية التركية حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن الوافد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود"، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت القبض عليه الجهات الأمنية بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفر هارباً من الموقع.

وبعد إجراء التحقيقات اللازمة واستكمال ملف القضية أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الجزائية.

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