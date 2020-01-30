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خادم الحرمين الشريفين يستقبل المديرة العامة لـ"اليونسكو"

الجانبان بحثا سبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أزولاي.

وشهد الاستقبال استعراض أبرز جهود منظمة اليونسكو، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وحضر الاستقبال: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أودري أزولاي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل المديرة العامة لـ"اليونسكو"
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أزولاي.

وشهد الاستقبال استعراض أبرز جهود منظمة اليونسكو، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وحضر الاستقبال: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
12:03 PM

خادم الحرمين الشريفين يستقبل المديرة العامة لـ"اليونسكو"

الجانبان بحثا سبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,021

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أزولاي.

وشهد الاستقبال استعراض أبرز جهود منظمة اليونسكو، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وحضر الاستقبال: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

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