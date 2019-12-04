"أمانة نجران": تنظيف مدخل أحد الفنادق ضمن خطة غسل الشوارع

سيقيم فيه "القصبي" خلال زيارته اليوم للمنطقة

ردّت أمانة منطقة نجران، على فيديو متداول ظهر فيه عمال طوارئ الأمانة يغسلون مدخل أحد الفنادق التجارية بالمنطقة.

وقال حساب "نجران اليوم" عبر موقع "تويتر" المهتم بأخبار المنطقة وناشر الفيديو: إن الرصيف يقع أمام مدخل أحد الفنادق، وأنه من المقرر أن يقيم فيه وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي خلال زيارته المرتقبة اليوم للمنطقة.

وأكدت أمانة نجران في ردها عبر حسابها الرسمي، أن غسل الرصيف كان ضِمن خطة مُسبقة لغسل شارع سعيد بن المسيب، وأن جميع المواقع المجدولة في الخطة ستُغسل أرصفتها.

وجاء في رد الأمانة على حسابها بـ"تويتر": "إشارة إلى المقطع المنشور، نودّ الإحاطة بأن هناك خطة أُعِدت مسبقًا، ومن ضمنها غسيل أرصفة شارع سعيد بن المسيب الواقع أمام السجن العام، ويتم الغسيل بجميع المواقع المجدولة حسب الخطة".