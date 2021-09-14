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وكيل الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية لموريتانيا

ويوقع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون المشترك

يبدأ وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف، الشيخ عواد بن سبتي العنزي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية لجمهورية موريتانيا الإسلامية، يوقع خلالها البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون الموقعة مسبقاً بين البلدين الشقيقين في مجالات خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

يأتي ذلك استناداً إلى توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

ويتضمن جدول زيارة وكيل الشؤون الإسلامية، الشيخ عواد العنزي، لقاء المفتي العام للجمهورية الموريتانية الشيخ أحمد ولد المرابط، ولقاء وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بمكتبه بمقر الوزارة.

كما يزور سفارة المملكة في العاصمة نواكشوط، ويلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا، الدكتور هزاع المطيري.

ويزور مقر إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة، ويلتقي بالعاملين في مجال الدعوة إلى الله تعالى.

يذكر أن الزيارة تأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتعميقاً لأواصر التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات، لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال وتبادل الخبرات في الشأن الإسلامي.

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وكيل الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية لموريتانيا
سبق

يبدأ وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف، الشيخ عواد بن سبتي العنزي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية لجمهورية موريتانيا الإسلامية، يوقع خلالها البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون الموقعة مسبقاً بين البلدين الشقيقين في مجالات خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

يأتي ذلك استناداً إلى توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

ويتضمن جدول زيارة وكيل الشؤون الإسلامية، الشيخ عواد العنزي، لقاء المفتي العام للجمهورية الموريتانية الشيخ أحمد ولد المرابط، ولقاء وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بمكتبه بمقر الوزارة.

كما يزور سفارة المملكة في العاصمة نواكشوط، ويلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا، الدكتور هزاع المطيري.

ويزور مقر إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة، ويلتقي بالعاملين في مجال الدعوة إلى الله تعالى.

يذكر أن الزيارة تأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتعميقاً لأواصر التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات، لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال وتبادل الخبرات في الشأن الإسلامي.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
07:54 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
07:30 AM

وكيل الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية لموريتانيا

ويوقع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون المشترك

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
2,179

يبدأ وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف، الشيخ عواد بن سبتي العنزي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية لجمهورية موريتانيا الإسلامية، يوقع خلالها البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون الموقعة مسبقاً بين البلدين الشقيقين في مجالات خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

يأتي ذلك استناداً إلى توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

ويتضمن جدول زيارة وكيل الشؤون الإسلامية، الشيخ عواد العنزي، لقاء المفتي العام للجمهورية الموريتانية الشيخ أحمد ولد المرابط، ولقاء وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بمكتبه بمقر الوزارة.

كما يزور سفارة المملكة في العاصمة نواكشوط، ويلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا، الدكتور هزاع المطيري.

ويزور مقر إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة، ويلتقي بالعاملين في مجال الدعوة إلى الله تعالى.

يذكر أن الزيارة تأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتعميقاً لأواصر التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات، لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال وتبادل الخبرات في الشأن الإسلامي.

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