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وكيل "الصحة": السعودية ستكون من أولى الدول التي تطوي صفحة جائحة كورونا التاريخية والعالمية

بعد أن وفَّرت الدولة اللقاح لجميع مَن يسكن هذه البلاد المباركة

كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار،‏ أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة سيتم تطعيم أكثر من ألف شخص يوميًّا، وخلال أسبوعَيْن سيصل العدد الذي يتلقى اللقاح إلى 10 آلاف يوميًّا.

وأشار في مداخلة تلفزيونية مع قناة العربية إلى أن السعودية تستورد 100 ألف جرعة أسبوعيًّا من لقاح #فايزر، وبعد أربعة أسابيع ستستورد مئات الآلاف أسبوعيًّا.

وأكد أنه "لم تُسجَّل أي آثار جانبية غير اعتيادية لمن تلقوا لقاح #فايزر حتى الآن"، مشيرًا إلى أن الأعراض الجانبية لا تتجاوز مثيلاتها في تطعيم الإنفلونزا، وهي عبارة عن ألم في اليد، وانتفاخ واحمرار بسيط مكان الحقن، أو ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

وأعرب وكيل "الصحة" عن تفاؤله بأن تكون السعودية من أولى الدول التي تطوي صفحة جائحة فيروس كورونا التاريخية والعالمية -بإذن الله- بعد أن وفرت الدولة -حفظها الله- اللقاح لجميع مَن يسكن هذه البلاد المباركة.

ونوه بكلمة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، للقطاعات الصحية والممارسين الصحيين، التي تعد محفزًا ودعمًا كبيرًا للجميع. مضيفًا: "إننا الآن في الصفحة الأخيرة لمكافحة هذه الجائحة".

وزارة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل "الصحة": السعودية ستكون من أولى الدول التي تطوي صفحة جائحة كورونا التاريخية والعالمية
سبق

كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار،‏ أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة سيتم تطعيم أكثر من ألف شخص يوميًّا، وخلال أسبوعَيْن سيصل العدد الذي يتلقى اللقاح إلى 10 آلاف يوميًّا.

وأشار في مداخلة تلفزيونية مع قناة العربية إلى أن السعودية تستورد 100 ألف جرعة أسبوعيًّا من لقاح #فايزر، وبعد أربعة أسابيع ستستورد مئات الآلاف أسبوعيًّا.

وأكد أنه "لم تُسجَّل أي آثار جانبية غير اعتيادية لمن تلقوا لقاح #فايزر حتى الآن"، مشيرًا إلى أن الأعراض الجانبية لا تتجاوز مثيلاتها في تطعيم الإنفلونزا، وهي عبارة عن ألم في اليد، وانتفاخ واحمرار بسيط مكان الحقن، أو ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

وأعرب وكيل "الصحة" عن تفاؤله بأن تكون السعودية من أولى الدول التي تطوي صفحة جائحة فيروس كورونا التاريخية والعالمية -بإذن الله- بعد أن وفرت الدولة -حفظها الله- اللقاح لجميع مَن يسكن هذه البلاد المباركة.

ونوه بكلمة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، للقطاعات الصحية والممارسين الصحيين، التي تعد محفزًا ودعمًا كبيرًا للجميع. مضيفًا: "إننا الآن في الصفحة الأخيرة لمكافحة هذه الجائحة".

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
11:44 PM

وكيل "الصحة": السعودية ستكون من أولى الدول التي تطوي صفحة جائحة كورونا التاريخية والعالمية

بعد أن وفَّرت الدولة اللقاح لجميع مَن يسكن هذه البلاد المباركة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار،‏ أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة سيتم تطعيم أكثر من ألف شخص يوميًّا، وخلال أسبوعَيْن سيصل العدد الذي يتلقى اللقاح إلى 10 آلاف يوميًّا.

وأشار في مداخلة تلفزيونية مع قناة العربية إلى أن السعودية تستورد 100 ألف جرعة أسبوعيًّا من لقاح #فايزر، وبعد أربعة أسابيع ستستورد مئات الآلاف أسبوعيًّا.

وأكد أنه "لم تُسجَّل أي آثار جانبية غير اعتيادية لمن تلقوا لقاح #فايزر حتى الآن"، مشيرًا إلى أن الأعراض الجانبية لا تتجاوز مثيلاتها في تطعيم الإنفلونزا، وهي عبارة عن ألم في اليد، وانتفاخ واحمرار بسيط مكان الحقن، أو ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

وأعرب وكيل "الصحة" عن تفاؤله بأن تكون السعودية من أولى الدول التي تطوي صفحة جائحة فيروس كورونا التاريخية والعالمية -بإذن الله- بعد أن وفرت الدولة -حفظها الله- اللقاح لجميع مَن يسكن هذه البلاد المباركة.

ونوه بكلمة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، للقطاعات الصحية والممارسين الصحيين، التي تعد محفزًا ودعمًا كبيرًا للجميع. مضيفًا: "إننا الآن في الصفحة الأخيرة لمكافحة هذه الجائحة".

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