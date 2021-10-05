الربيعة: الحصول على جرعتين من اللقاح مهم لحمايتكم من المتحورات

قال وزير الصحة توفيق الربيعة؛ إن الحصول على جرعتين من اللقاح مهم جداً لحمايتكم من المتحورات.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.
قال وزير الصحة توفيق الربيعة؛ إن الحصول على جرعتين من اللقاح مهم جداً لحمايتكم من المتحورات.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.
قال وزير الصحة توفيق الربيعة؛ إن الحصول على جرعتين من اللقاح مهم جداً لحمايتكم من المتحورات.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.
قال وزير الصحة توفيق الربيعة؛ إن الحصول على جرعتين من اللقاح مهم جداً لحمايتكم من المتحورات.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.