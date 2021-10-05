وأضاف عبر حسابه في تويتر: المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.

قال وزير الصحة توفيق الربيعة؛ إن الحصول على جرعتين من اللقاح مهم جداً لحمايتكم من المتحورات.

الربيعة: الحصول على جرعتين من اللقاح مهم لحمايتكم من المتحورات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-05 قال وزير الصحة توفيق الربيعة؛ إن الحصول على جرعتين من اللقاح مهم جداً لحمايتكم من المتحورات. وأضاف عبر حسابه في تويتر: المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 12:01 PM

الربيعة: الحصول على جرعتين من اللقاح مهم لحمايتكم من المتحورات وزير الصحة: المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة





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قال وزير الصحة توفيق الربيعة؛ إن الحصول على جرعتين من اللقاح مهم جداً لحمايتكم من المتحورات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.