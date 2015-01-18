النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشائعات أقوى وسائل الحرب النفسية للجهات المعادية.. لا تروّجها وجمّدها عندك

تحاول هزّ استقرار المجتمع وتهدّد تماسكه في حال انتشارها

‬ليس أدلّ على خطورة الشائعات من استخدامها وسيلةً لإلحاق الضرر بالمستهدفين منها، وتلك قاعدة لا يجادل فيها أحد من البشر، ورغم أن الشائعات تمثل خطورة على كل من تُستخدَم ضده سواء كان فردًا أو كيانًا، إلا أن أخطر أنواع الشائعات من حيث حجم وآثار الضرر، هي تلك التي تستهدف النظام العام لأي دولة، ومبعث خطورة هذا النوع، أنه يهزّ استقرار المجتمع، ويهدد تماسكه في حال انتشار الشائعة، وتصديق عدد كبير من أفراد المجتمع لها، لذلك تعد الشائعات من أقوى وسائل وأدوات الحرب النفسية، التي تشنّها دولة أو جماعة معادية ضد دولة ما.

وقد تعرضت المملكة مؤخرًا لشائعات من ذلك النوع الذي يستهدف النظام العام، فبحسب ما أعلنه مسؤول في النيابة العامة، اليوم (الاثنين) فقد جرى "رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا"، ومما يضاعف من خطورة هذه الشائعات على المجتمع السعودي، ويبرهن على تعمّد الإخلال بالاستقرار الذي ينعم به؛ أن الحسابات المنتجة والمروجة للشائعات تعمل "بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة".

ومن مؤشرات خطورة هذه الشائعات أيضًا، انسياق أشخاص من داخل المملكة وراءها ومشاركتهم في الترويج لها، وهذا ما يثير سؤالًا مهمًّا مفاده: كيف يمكن لأفراد المجتمع عدم التأثر شائعات الجهات المعادية ولعب دور إيجابي في إفشالها؟ إذ يتوجب على كل فرد التحقق من صحة المعلومات، التي تروج لها الشائعات، ويكون ذلك كما أوضحت النيابة العامة بـ"استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية"، وليس هناك أي صعوبة تُذكر في التحقق مما إذا كانت المعلومات التي تتضمنها الشائعات صادرة عن الجهة ذات الصلة أم لا، فكل الجهات والمؤسسات لها حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن التصرفات الفعّالة في مكافحة الشائعات وإحباطها، عدم مشاركة الأفراد في نشرها؛ لأن عدم ترويج الفرد للشائعات معناه تجميدها عنده، وعدم الإسهام في توصيلها إلى فرد آخر في المجتمع، فترويج الشائعات حتى عن غير قصد مشاركةٌ في جريمة نشرها، ومن المحبذ أيضًا أن يشارك كل فرد في جهود إفشال الشائعات؛ من خلال توعية الآخرين بشأنها، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مشافهة في اللقاءات المشتركة، فسلامة المجتمع والمحافظة عليه مسؤولية كل أفراده، لاسيما عندما تستهدفه جهات من خارج الحدود، وتوظف في سبيل الإضرار به كل إمكاناتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشائعات أقوى وسائل الحرب النفسية للجهات المعادية.. لا تروّجها وجمّدها عندك
سبق

‬ليس أدلّ على خطورة الشائعات من استخدامها وسيلةً لإلحاق الضرر بالمستهدفين منها، وتلك قاعدة لا يجادل فيها أحد من البشر، ورغم أن الشائعات تمثل خطورة على كل من تُستخدَم ضده سواء كان فردًا أو كيانًا، إلا أن أخطر أنواع الشائعات من حيث حجم وآثار الضرر، هي تلك التي تستهدف النظام العام لأي دولة، ومبعث خطورة هذا النوع، أنه يهزّ استقرار المجتمع، ويهدد تماسكه في حال انتشار الشائعة، وتصديق عدد كبير من أفراد المجتمع لها، لذلك تعد الشائعات من أقوى وسائل وأدوات الحرب النفسية، التي تشنّها دولة أو جماعة معادية ضد دولة ما.

وقد تعرضت المملكة مؤخرًا لشائعات من ذلك النوع الذي يستهدف النظام العام، فبحسب ما أعلنه مسؤول في النيابة العامة، اليوم (الاثنين) فقد جرى "رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا"، ومما يضاعف من خطورة هذه الشائعات على المجتمع السعودي، ويبرهن على تعمّد الإخلال بالاستقرار الذي ينعم به؛ أن الحسابات المنتجة والمروجة للشائعات تعمل "بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة".

ومن مؤشرات خطورة هذه الشائعات أيضًا، انسياق أشخاص من داخل المملكة وراءها ومشاركتهم في الترويج لها، وهذا ما يثير سؤالًا مهمًّا مفاده: كيف يمكن لأفراد المجتمع عدم التأثر شائعات الجهات المعادية ولعب دور إيجابي في إفشالها؟ إذ يتوجب على كل فرد التحقق من صحة المعلومات، التي تروج لها الشائعات، ويكون ذلك كما أوضحت النيابة العامة بـ"استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية"، وليس هناك أي صعوبة تُذكر في التحقق مما إذا كانت المعلومات التي تتضمنها الشائعات صادرة عن الجهة ذات الصلة أم لا، فكل الجهات والمؤسسات لها حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن التصرفات الفعّالة في مكافحة الشائعات وإحباطها، عدم مشاركة الأفراد في نشرها؛ لأن عدم ترويج الفرد للشائعات معناه تجميدها عنده، وعدم الإسهام في توصيلها إلى فرد آخر في المجتمع، فترويج الشائعات حتى عن غير قصد مشاركةٌ في جريمة نشرها، ومن المحبذ أيضًا أن يشارك كل فرد في جهود إفشال الشائعات؛ من خلال توعية الآخرين بشأنها، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مشافهة في اللقاءات المشتركة، فسلامة المجتمع والمحافظة عليه مسؤولية كل أفراده، لاسيما عندما تستهدفه جهات من خارج الحدود، وتوظف في سبيل الإضرار به كل إمكاناتها.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
07:31 PM

الشائعات أقوى وسائل الحرب النفسية للجهات المعادية.. لا تروّجها وجمّدها عندك

تحاول هزّ استقرار المجتمع وتهدّد تماسكه في حال انتشارها

A A A
محمد صبح - الرياض
6
1,332

‬ليس أدلّ على خطورة الشائعات من استخدامها وسيلةً لإلحاق الضرر بالمستهدفين منها، وتلك قاعدة لا يجادل فيها أحد من البشر، ورغم أن الشائعات تمثل خطورة على كل من تُستخدَم ضده سواء كان فردًا أو كيانًا، إلا أن أخطر أنواع الشائعات من حيث حجم وآثار الضرر، هي تلك التي تستهدف النظام العام لأي دولة، ومبعث خطورة هذا النوع، أنه يهزّ استقرار المجتمع، ويهدد تماسكه في حال انتشار الشائعة، وتصديق عدد كبير من أفراد المجتمع لها، لذلك تعد الشائعات من أقوى وسائل وأدوات الحرب النفسية، التي تشنّها دولة أو جماعة معادية ضد دولة ما.

وقد تعرضت المملكة مؤخرًا لشائعات من ذلك النوع الذي يستهدف النظام العام، فبحسب ما أعلنه مسؤول في النيابة العامة، اليوم (الاثنين) فقد جرى "رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا"، ومما يضاعف من خطورة هذه الشائعات على المجتمع السعودي، ويبرهن على تعمّد الإخلال بالاستقرار الذي ينعم به؛ أن الحسابات المنتجة والمروجة للشائعات تعمل "بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة".

ومن مؤشرات خطورة هذه الشائعات أيضًا، انسياق أشخاص من داخل المملكة وراءها ومشاركتهم في الترويج لها، وهذا ما يثير سؤالًا مهمًّا مفاده: كيف يمكن لأفراد المجتمع عدم التأثر شائعات الجهات المعادية ولعب دور إيجابي في إفشالها؟ إذ يتوجب على كل فرد التحقق من صحة المعلومات، التي تروج لها الشائعات، ويكون ذلك كما أوضحت النيابة العامة بـ"استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية"، وليس هناك أي صعوبة تُذكر في التحقق مما إذا كانت المعلومات التي تتضمنها الشائعات صادرة عن الجهة ذات الصلة أم لا، فكل الجهات والمؤسسات لها حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن التصرفات الفعّالة في مكافحة الشائعات وإحباطها، عدم مشاركة الأفراد في نشرها؛ لأن عدم ترويج الفرد للشائعات معناه تجميدها عنده، وعدم الإسهام في توصيلها إلى فرد آخر في المجتمع، فترويج الشائعات حتى عن غير قصد مشاركةٌ في جريمة نشرها، ومن المحبذ أيضًا أن يشارك كل فرد في جهود إفشال الشائعات؛ من خلال توعية الآخرين بشأنها، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مشافهة في اللقاءات المشتركة، فسلامة المجتمع والمحافظة عليه مسؤولية كل أفراده، لاسيما عندما تستهدفه جهات من خارج الحدود، وتوظف في سبيل الإضرار به كل إمكاناتها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,638
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,509
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,695

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة