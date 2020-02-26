سلطان عُمان يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

بمناسبة تسلُّم منصبه راجياً له ولمسيرة المجلس كل التوفيق

استقبل السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان، بقصر العلم العامر، صباح اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف؛ وذلك للسلام عليه بمناسبة تسلمه منصبه، راجياً له ولمسيرة مجلس التعاون الخليجي كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من آمال شعوب دول المجلس وتطلعاتهم.

وأعرب الأمين العام لدول مجلس التعاون، عن شكره وتقديره للسلطان العُماني، على دعم بلاده المستمر لمسيرة المجلس بما يعود بالنفع والخير على شعوب دوله.

حضر اللقاء الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي بن عبدالله.