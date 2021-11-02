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"بلينكن" يطالب "ميقاتي" بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ لبنان

شدد على أهمية إجراء انتخابات في 2022

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "الثلاثاء"، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ البلاد واستعادة الثقة الدولية.

وشدد "بلينكن" خلال لقائه "ميقاتي" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو، على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ربيع عام 2022؛ وفقًا لـ"الحرة".

وأكد الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل السلام والازدهار في المنطقة.


الرئيسية/ أخبار العالم

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"بلينكن" يطالب "ميقاتي" بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ لبنان
سبق

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "الثلاثاء"، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ البلاد واستعادة الثقة الدولية.

وشدد "بلينكن" خلال لقائه "ميقاتي" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو، على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ربيع عام 2022؛ وفقًا لـ"الحرة".

وأكد الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل السلام والازدهار في المنطقة.


02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
07:56 PM

"بلينكن" يطالب "ميقاتي" بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ لبنان

شدد على أهمية إجراء انتخابات في 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "الثلاثاء"، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ البلاد واستعادة الثقة الدولية.

وشدد "بلينكن" خلال لقائه "ميقاتي" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو، على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ربيع عام 2022؛ وفقًا لـ"الحرة".

وأكد الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل السلام والازدهار في المنطقة.


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