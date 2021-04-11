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"الحج" تحذّر راغبي العمرة من إفشاء المعلومات الشخصية لأفراد وجهات وهمية بحجة إصدار التصاريح

قالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي "تويتر": "أخي المعتمر، احذر مشاركة معلوماتك الشخصية مع الأفراد والجهات الوهمية بحجة إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات، ويمكنك إصدار التصاريح بكل سهولة من خلال تطبيق #اعتمرنا و#توكلنا".

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"الحج" تحذّر راغبي العمرة من إفشاء المعلومات الشخصية لأفراد وجهات وهمية بحجة إصدار التصاريح
سبق

قالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي "تويتر": "أخي المعتمر، احذر مشاركة معلوماتك الشخصية مع الأفراد والجهات الوهمية بحجة إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات، ويمكنك إصدار التصاريح بكل سهولة من خلال تطبيق #اعتمرنا و#توكلنا".

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
10:55 PM

"الحج" تحذّر راغبي العمرة من إفشاء المعلومات الشخصية لأفراد وجهات وهمية بحجة إصدار التصاريح

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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قالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي "تويتر": "أخي المعتمر، احذر مشاركة معلوماتك الشخصية مع الأفراد والجهات الوهمية بحجة إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات، ويمكنك إصدار التصاريح بكل سهولة من خلال تطبيق #اعتمرنا و#توكلنا".

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