قالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي "تويتر": "أخي المعتمر، احذر مشاركة معلوماتك الشخصية مع الأفراد والجهات الوهمية بحجة إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات، ويمكنك إصدار التصاريح بكل سهولة من خلال تطبيق #اعتمرنا و#توكلنا".
"الحج" تحذّر راغبي العمرة من إفشاء المعلومات الشخصية لأفراد وجهات وهمية بحجة إصدار التصاريح
قالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي "تويتر": "أخي المعتمر، احذر مشاركة معلوماتك الشخصية مع الأفراد والجهات الوهمية بحجة إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات، ويمكنك إصدار التصاريح بكل سهولة من خلال تطبيق #اعتمرنا و#توكلنا".
قالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي "تويتر": "أخي المعتمر، احذر مشاركة معلوماتك الشخصية مع الأفراد والجهات الوهمية بحجة إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات، ويمكنك إصدار التصاريح بكل سهولة من خلال تطبيق #اعتمرنا و#توكلنا".
"الحج" تحذّر راغبي العمرة من إفشاء المعلومات الشخصية لأفراد وجهات وهمية بحجة إصدار التصاريح
قالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي "تويتر": "أخي المعتمر، احذر مشاركة معلوماتك الشخصية مع الأفراد والجهات الوهمية بحجة إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات، ويمكنك إصدار التصاريح بكل سهولة من خلال تطبيق #اعتمرنا و#توكلنا".