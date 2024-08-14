"البيئة": بدء تطبيق حظر صيد "الكنعد" بسواحل المملكة ابتداءً من السبت المقبل ولمدة شهرين

استناداً إلى قرار الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل المملكة العربية السعودية لهذا العام ابتداءً من يوم السبت المقبل 1441/12/25هـ الموافق 15 أغسطس 2020م وحتى 1442/02/28هـ الموافق 15 أكتوبر 2020م، وذلك استناداً إلى قرار الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.

وحثت الوزارة جميع المعنيين على التعاون تحقيقاً للصالح العام، وتفادياً للإجراءات القانونية والعقوبات ضد مخالفي القرار.