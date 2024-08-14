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"البيئة": بدء تطبيق حظر صيد "الكنعد" بسواحل المملكة ابتداءً من السبت المقبل ولمدة شهرين

استناداً إلى قرار الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل المملكة العربية السعودية لهذا العام ابتداءً من يوم السبت المقبل 1441/12/25هـ الموافق 15 أغسطس 2020م وحتى 1442/02/28هـ الموافق 15 أكتوبر 2020م، وذلك استناداً إلى قرار الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.

وحثت الوزارة جميع المعنيين على التعاون تحقيقاً للصالح العام، وتفادياً للإجراءات القانونية والعقوبات ضد مخالفي القرار.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

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"البيئة": بدء تطبيق حظر صيد "الكنعد" بسواحل المملكة ابتداءً من السبت المقبل ولمدة شهرين
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل المملكة العربية السعودية لهذا العام ابتداءً من يوم السبت المقبل 1441/12/25هـ الموافق 15 أغسطس 2020م وحتى 1442/02/28هـ الموافق 15 أكتوبر 2020م، وذلك استناداً إلى قرار الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.

وحثت الوزارة جميع المعنيين على التعاون تحقيقاً للصالح العام، وتفادياً للإجراءات القانونية والعقوبات ضد مخالفي القرار.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
11:45 PM

"البيئة": بدء تطبيق حظر صيد "الكنعد" بسواحل المملكة ابتداءً من السبت المقبل ولمدة شهرين

استناداً إلى قرار الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,287

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل المملكة العربية السعودية لهذا العام ابتداءً من يوم السبت المقبل 1441/12/25هـ الموافق 15 أغسطس 2020م وحتى 1442/02/28هـ الموافق 15 أكتوبر 2020م، وذلك استناداً إلى قرار الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.

وحثت الوزارة جميع المعنيين على التعاون تحقيقاً للصالح العام، وتفادياً للإجراءات القانونية والعقوبات ضد مخالفي القرار.

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