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رسمياً.. 18 ديسمبر الموعد الجديد لـ"كلاسيكو إسبانيا"

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" الأربعاء، أن مباراة برشلونة وريال مدريد المؤجلة من المرحلة العاشرة بالمسابقة، ستقام يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل.

وحددت الرابطة الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي موعداً للمباراة التي ستقام في ملعب "كامب نو".

وكان الاتحاد الإسباني أعلن تأجيل المباراة التي كان مقرراً إقامتها في 26 أكتوبر من العام الماضي، بسبب اضطرابات شهدها إقليم كتالونيا في وقت إقامة المباراة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متفوقاً على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، مع تفوق الأول في فارق الأهداف.

كلاسيكو إسبانيا الدوري الإسباني لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رسمياً.. 18 ديسمبر الموعد الجديد لـ"كلاسيكو إسبانيا"
سبق

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" الأربعاء، أن مباراة برشلونة وريال مدريد المؤجلة من المرحلة العاشرة بالمسابقة، ستقام يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل.

وحددت الرابطة الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي موعداً للمباراة التي ستقام في ملعب "كامب نو".

وكان الاتحاد الإسباني أعلن تأجيل المباراة التي كان مقرراً إقامتها في 26 أكتوبر من العام الماضي، بسبب اضطرابات شهدها إقليم كتالونيا في وقت إقامة المباراة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متفوقاً على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، مع تفوق الأول في فارق الأهداف.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
08:31 PM

رسمياً.. 18 ديسمبر الموعد الجديد لـ"كلاسيكو إسبانيا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" الأربعاء، أن مباراة برشلونة وريال مدريد المؤجلة من المرحلة العاشرة بالمسابقة، ستقام يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل.

وحددت الرابطة الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي موعداً للمباراة التي ستقام في ملعب "كامب نو".

وكان الاتحاد الإسباني أعلن تأجيل المباراة التي كان مقرراً إقامتها في 26 أكتوبر من العام الماضي، بسبب اضطرابات شهدها إقليم كتالونيا في وقت إقامة المباراة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متفوقاً على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، مع تفوق الأول في فارق الأهداف.

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