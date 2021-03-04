النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الداخلية يرأس الدورة الـ47 للمجلس الأعلى لجامعة نايف للعلوم الأمنية

ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عددًا من القرارات

رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أعمال الدورة السابعة والأربعين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخِذ بشأنها عدد من القرارات والتوصيات.

وفي نهاية الاجتماع، دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود، الهوية الجديدة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الداخلية يرأس الدورة الـ47 للمجلس الأعلى لجامعة نايف للعلوم الأمنية
سبق

رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أعمال الدورة السابعة والأربعين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخِذ بشأنها عدد من القرارات والتوصيات.

وفي نهاية الاجتماع، دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود، الهوية الجديدة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
11:21 AM

وزير الداخلية يرأس الدورة الـ47 للمجلس الأعلى لجامعة نايف للعلوم الأمنية

ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عددًا من القرارات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
522

رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أعمال الدورة السابعة والأربعين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخِذ بشأنها عدد من القرارات والتوصيات.

وفي نهاية الاجتماع، دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود، الهوية الجديدة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,665
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,913
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,011

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة