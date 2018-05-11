"أرامكو" السعودية تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر مايو: بنزين 91 بـ0.67 وبنزين 95 بـ0.82

يبدأ تطبيقها اليوم

أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر مايو الحالي هي على النحو الآتي:

بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر.



وشهدت الأسعار الجديدة انخفاض كبير حيث كانت أسعار شهر ابريل الماضي كالتالي:

‏بنزين 91: 1.31 ريال لكل لتر.

‏بنزين 95: 1.47 ريال لكل لتر.



وأوضحت أرامكو السعودية بأن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من اليوم 18 رمضان 1441هـ الموافق 11 مايو 2020م .



علمًا بأن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.