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المغرب تمدِّد سريان حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًّا

في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا

قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًّا، يمتد إلى 10 سبتمبر المقبل؛ وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).


وتتضمن إجراءات هذا التمديد استمرار حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المطاعم والمحال التجارية في الساعة الحادية عشرة ليلاً، ومنع إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية، والتجمعات العامة أو الخاصة.

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المغرب تمدِّد سريان حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًّا
سبق

قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًّا، يمتد إلى 10 سبتمبر المقبل؛ وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).


وتتضمن إجراءات هذا التمديد استمرار حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المطاعم والمحال التجارية في الساعة الحادية عشرة ليلاً، ومنع إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية، والتجمعات العامة أو الخاصة.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
11:04 PM

المغرب تمدِّد سريان حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًّا

في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًّا، يمتد إلى 10 سبتمبر المقبل؛ وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).


وتتضمن إجراءات هذا التمديد استمرار حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المطاعم والمحال التجارية في الساعة الحادية عشرة ليلاً، ومنع إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية، والتجمعات العامة أو الخاصة.

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