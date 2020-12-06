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"هدف" يدعم مهن المحاسبة والمحاماة والتزيين النسائي في "تمهير"

ضمن مبادرة توطين المهن والإسهام في تطوير مهارات الكوادر الوطنية

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ثلاث مهن وأنشطة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، تعزيزاً لمبادرة توطين المهن التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن المهن المضافة إلى برنامج "تمهير"، المحاسبة والمراجعة القانونية، والمحاماة والاستشارات القانونية، والتزيين النسائي.

يأتي ذلك انطلاقاً من أهداف البرنامج في دعم مبادرات ومستهدفات التوطين والإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة في مختلف مناطق المملكة.

وسينضم الباحثون عن عمل في المهن والأنشطة المشار إليها إلى قائمة المستفيدين من البرنامج من حاملي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى.

وحددت آلية البرنامج، تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب.

كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي مما يزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

وتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر، يجري خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

ووفقاً لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرص التدريبية من قِبل المنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: taqat.sa واختيار برنامج تمهير.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يدعم مهن المحاسبة والمحاماة والتزيين النسائي في "تمهير"
سبق

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ثلاث مهن وأنشطة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، تعزيزاً لمبادرة توطين المهن التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن المهن المضافة إلى برنامج "تمهير"، المحاسبة والمراجعة القانونية، والمحاماة والاستشارات القانونية، والتزيين النسائي.

يأتي ذلك انطلاقاً من أهداف البرنامج في دعم مبادرات ومستهدفات التوطين والإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة في مختلف مناطق المملكة.

وسينضم الباحثون عن عمل في المهن والأنشطة المشار إليها إلى قائمة المستفيدين من البرنامج من حاملي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى.

وحددت آلية البرنامج، تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب.

كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي مما يزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

وتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر، يجري خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

ووفقاً لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرص التدريبية من قِبل المنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: taqat.sa واختيار برنامج تمهير.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
11:31 AM

"هدف" يدعم مهن المحاسبة والمحاماة والتزيين النسائي في "تمهير"

ضمن مبادرة توطين المهن والإسهام في تطوير مهارات الكوادر الوطنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ثلاث مهن وأنشطة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، تعزيزاً لمبادرة توطين المهن التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن المهن المضافة إلى برنامج "تمهير"، المحاسبة والمراجعة القانونية، والمحاماة والاستشارات القانونية، والتزيين النسائي.

يأتي ذلك انطلاقاً من أهداف البرنامج في دعم مبادرات ومستهدفات التوطين والإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة في مختلف مناطق المملكة.

وسينضم الباحثون عن عمل في المهن والأنشطة المشار إليها إلى قائمة المستفيدين من البرنامج من حاملي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى.

وحددت آلية البرنامج، تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب.

كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي مما يزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

وتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر، يجري خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

ووفقاً لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرص التدريبية من قِبل المنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: taqat.sa واختيار برنامج تمهير.

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