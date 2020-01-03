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"الزهراني" يطلب مساعدة المغردين بالأفكار حول "جدة داون تاون"

تساءل: ما هو أول قرار ستتخذه لو كنت مديراً للمشروع؟

طلب المدير التنفيذي المكلف لمشروع جدة تاون، المهندس عمر الزهراني، مشاركة جمهور المغردين بمقترحات بنّاءة تساهم في تطوير العمل والأفكار في مشروع جدة داون تاون، وذلك كأولى تغريداته بعد تكليفه من قبل مجلس الإدارة.

وغرد "الزهراني" عبر حسابه على وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر" موجهاً حديثه للمغردين قائلاً: "لو كنت #مدير_جدة_داون_تاون.. ما هو أول قرار ستتخذه؟".

‏وأكد المدير التنفيذي المكلف لمشروع جدة تاون، أن رأي الأغلبية مهم وسيؤخذ به في الحال.

جدة داون تاون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزهراني" يطلب مساعدة المغردين بالأفكار حول "جدة داون تاون"
سبق

طلب المدير التنفيذي المكلف لمشروع جدة تاون، المهندس عمر الزهراني، مشاركة جمهور المغردين بمقترحات بنّاءة تساهم في تطوير العمل والأفكار في مشروع جدة داون تاون، وذلك كأولى تغريداته بعد تكليفه من قبل مجلس الإدارة.

وغرد "الزهراني" عبر حسابه على وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر" موجهاً حديثه للمغردين قائلاً: "لو كنت #مدير_جدة_داون_تاون.. ما هو أول قرار ستتخذه؟".

‏وأكد المدير التنفيذي المكلف لمشروع جدة تاون، أن رأي الأغلبية مهم وسيؤخذ به في الحال.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
01:00 AM

"الزهراني" يطلب مساعدة المغردين بالأفكار حول "جدة داون تاون"

تساءل: ما هو أول قرار ستتخذه لو كنت مديراً للمشروع؟

A A A
فهد الغبيوي - جدة
13
25,248

طلب المدير التنفيذي المكلف لمشروع جدة تاون، المهندس عمر الزهراني، مشاركة جمهور المغردين بمقترحات بنّاءة تساهم في تطوير العمل والأفكار في مشروع جدة داون تاون، وذلك كأولى تغريداته بعد تكليفه من قبل مجلس الإدارة.

وغرد "الزهراني" عبر حسابه على وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر" موجهاً حديثه للمغردين قائلاً: "لو كنت #مدير_جدة_داون_تاون.. ما هو أول قرار ستتخذه؟".

‏وأكد المدير التنفيذي المكلف لمشروع جدة تاون، أن رأي الأغلبية مهم وسيؤخذ به في الحال.

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