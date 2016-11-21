نتائج خطيرة للإصابة بـ"متحور دلتا" خلال الحمل.. هنا دلائل مؤكدة

كشفت عنها إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأمريكا

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، عن إحصائياتٍ تتمثل في خطورة متحور "دلتا" على الحوامل.

وأشارت المراكز في بيان لها، إلى أن إصابة النساء بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد، أثناء فترة الحمل؛ يرفع احتمالات ولادة جنين ميت، بمعدل ثلاثة أضعاف.

ووفق إحصائيات اعتمدت عليها تلك المراكز -كما نقلت "سكاي نيوز عربية"- فإنه من بين ما يقرب من 1.25 مليون مولود في الولايات المتحدة بين مارس 2020 وسبتمبر من هذا العام، سَجلت حوالى 8200 حالة مولود ميت، بمعدل أقل من 1%.

ومع ذلك؛ فإن من بين حوالى 22 ألف حالة ولادة لأشخاص مصابين بكوفيد-19 خلال تلك الفترة، حدثت 273 حالة ولادة لأطفال ميتين، بمعدل 1.3%.

وأظهرت البيانات أنه من يوليو حتى سبتمبر، بعد أن أصبح متحور "دلتا" السائد في الإصابات على مستوى أمريكا؛ فقد تم الإبلاغ عما يقرب من 1200 حالة وفاة بين الأشخاص المصابين بالفيروس وقت الولادة، أو ما يقرب من 3% من حالات الحمل.

وحسب ما نقلته وكالة "يو بي آي" للأنباء عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ فإن "هذا التحليل يمثل دليلًا على وجود علاقة بين الإصابة بكوفيد-19 أثناء الحمل وولادة جنين ميت".

ووفقًا للكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، يمكن أن تحدث ولادة جنين ميت خلال الأسبوع الـ28 من الحمل.

وتشير تحليلات لبيانات أكثر من 1.25 مليون ولادة في جميع أنحاء أمريكا خلال الوباء، إلى أن المصابين بكوفيد-19 في وقت الولادة، لديهم مخاطر أعلى بنسبة 90%، لإسقاط الجنين، مقارنة بالأشخاص غير المصابين.