التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط من قبل المليشيا الحوثية.
وقال التحالف: المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط من قبل المليشيا الحوثية.
وقال التحالف: المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط من قبل المليشيا الحوثية.
وقال التحالف: المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط من قبل المليشيا الحوثية.
وقال التحالف: المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.