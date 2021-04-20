"كراني": حالة مطرية على هذه المناطق تشتد خلال الـ48 ساعة القادمة

قال: إن مؤشر عدم استقرار جوي يبدأ بالشمال ويمتد للوسط والشرق

توقع خبير الطقس حسن كراني، اليوم الثلاثاء، أن يطرأ على بعض مناطق المملكة، حالة من عدم الاستقرار الجوي تشتد خلال الـ48 ساعة قادمة.

وتفصيلًا، قال "كراني": إن مؤشر عدم استقرار على الشمال وخاصة الشمال الغربي، يشتد خلال الـ48 ساعة، ويمتد تدريجيًّا على الوسط والشرق، كما يزيد نشاط البناء السحابي على الجنوبية الغربية، ويمتد شمالًا على المرتفعات والمنطقة الغربية.. وبعون الله تعالى مزيدًا من الغيث.